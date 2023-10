Decidirá este jueves Alejandra Gutiérrez si busca o no la reelección por León

León, Gto.- Será este jueves durante la última mesa política del PAN Guanajuato cuando Alejandra Gutiérrez Campos defina su destino político: si buscará o no la reelección por León o continuará su lucha por la gubernatura.

Así lo mencionó este miércoles luego de que diferentes líderes empresariales de León le mostraron su apoyo durante los últimos para que buscara la candidatura a la reelección.

“Mañana se define, yo tomo la decisión mañana (...) primero que nada yo les agradezco porque hay un reconocimiento del trabajo que se está haciendo y yo creo que eso es importante y no nada más a su servidora, yo creo que a todo el equipo”, dijo.

Agregó que no se trata de un interés personal sino lo que le convenga tanto al estado como el municipio.

“Lo primero que yo les he dicho es que no es un interés personal, no es un interés individual, siempre lo he dicho de mil maneras lo decía Gómez Morín, primero está la nación, después el partido y hasta el último los intereses personales. El primero es lo que convenga al estado, al país y a la ciudad y eso siempre va a ser mi prioridad porque creo que es mezquino pensar en los intereses personales y no en los intereses en común”, comentó,

Sin embargo añadió que no buscará la candidatura a la presidencia de León y a la gubernatura al mismo tiempo, pues argumentó que no es lo correcto “creo que no es lo correcto aún y cuando se puede legalmente creo que el deber ser no es lo correcto”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) de Guanajuato, Libia García, aseguró que también fue convocada a la misma reunión pero que desconoce para qué fueron citadas.

“No tengo muchas claridad sobre cuáles son los puntos que se van a tratar, solamente nos han convocado a ello y bueno, si es para seguir discutiendo la propuesta y el camino que habremos de tomar, yo como lo he dicho, cualquiera que sea el método, cualquiera que sea la dinámica que se plantee yo estaré puesta para asumirla”, dijo.

Detalló que los tiempos ya están encima y solo espera que pronto se pueda tener una definición.

“No creo que esto sea un tema de empresario o gobernador, esta es una definición que se tiene que tomar primero al interior del partido y en el partido aunque hay mecanismos para escuchar a los ciudadanos, las decisiones las tomamos en los órganos del partido ya sea que se defina un proceso interno, ya sea que el consejo determine la comisión permanente”.