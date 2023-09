Hará equipo en el PAN para analizar posible coalición para 2024: Marko Cortés

León, Gto.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que el Comité Directivo Estatal del partido en Guanajuato está por conformar un equipo de trabajo para analizar la posibilidad de ir en coalición en las próximas elecciones del 2024.

Explicó que se pondrán sobre la mesa varias opciones como ir en coalición total, parcial e incluso no descartó la posibilidad de ir solos como partido.

“Les informo que ya en breve el comité directivo estatal va a formar un equipo de trabajo para analizar la viabilidad de una coalición total, parcial o de plano ir nosotros solos como partido, es va a ser parte del análisis que con base a información, estudios, encuestas ya va a comenzar a realizar nuestro comité directivo estatal con diversas personalidad del panismo guanajuatense”, dijo.

Durante su asistencia al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, que se llevó a cabo la mañana de ese sábado en la ciudad zapatera, Marko Cortés se dijo despreocupado sobre un supuesto crecimiento de Morena en el estado, contrario a ello, dijo que ya se viene su agonía.

“”No me preocupa porque nosotros tenemos fortaleza, porque nosotros tenemos con qué competir y con qué ganar y yo no percibo ningún tipo de crecimiento de Morena, al contrario, ya viene la agonía de Morena porque la gente se está dando cuenta porque no dieron resultados y son promesas incumplidas”, añadió.

Marco Adame y las mesas políticas

Por su parte, el moderador de las mesas políticas del PAN en el estado, el ex gobernador de Morelos, Marco Adame, dijo que los trabajados para definir el método con el que se elegirá a la candidata a la gubernatura de su partido sigue en proceso y tienen tres opciones.

“Todas las opciones serán consideradas, siempre el PAN tiene la posibilidad de construir un acuerdo político, tiene un proceso interno o tiene un acuerdo qué surja de una coalición, las tres opciones están en análisis, pero vamos a privilegiar aquella que permita la mayor inclusión y la mayor aportación”, comentó.

Añadió que también están a día de definir la situación para que Guanajuato tenga candidata de manera oficial para el 2024.