Deben ayuntamientos tomar en cuenta propuesta para salarios

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que los Ayuntamientos deberían someterse a las recomendaciones salariales que hace el Congreso del Estado e incluso propuso que fuera obligatorio tomar en cuenta la propuesta salarial que año con año les realizan, para con ello evitar problemas por aumentos a las dietas de los miembros del Ayuntamiento.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo estar a favor de las recomendaciones que hace el Congreso del Estado para el tema salarial de los miembros de los Ayuntamientos, pues es con base en un estudio técnico y éstos deberían ser tomados en cuenta para su aplicación.

“Es un tema que yo creo que hay que verificarlo en las recomendaciones que hace el Congreso, el Congreso hace unas recomendaciones con base en un estudio que hace la Universidad de Guanajuato, entonces hay responsabilidades de mucho cargo que yo creo que tienen que valorarse, yo estoy a favor de estas recomendaciones y que los municipios se ajusten, a algunos les toca a la baja y otros a la alza, pero yo creo que sería bueno que se ajustaran esas recomendaciones o que se pudieran hacer obligatorias esas recomendaciones y así se acabaría esta discusión”.

Local Ve Concamin difícil aumento de salarios en 2022

Esto, luego de que en el municipio de Celaya surgieran inconformidades a la propuesta realizada por la fracción de Morena para aumentarse el sueldo, con el argumento de que durante años no se había hecho un ajuste salarial y por ello era necesario hacerlo.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que por esta situación debería atenderse la recomendación que hace el Congreso del Estado y con ello se evitarían suspicacias o inconformidades.

Incluso, consideró que los argumentos que se esgrimen de que no debe haber aumentos por temas de austeridad no son del todo aplicables en algunos casos, pues hay puestos que merecen personas preparadas y para ello se les tiene que garantizar un mejor salario, pues de lo contrario no aceptarían la encomienda.

“Hay una austeridad mal entendida, si tú quieres tener profesionistas de buena calidad, hay que pagarles bien, si no, terminan teniendo funcionarios que nos cuestan muy caro al país y al estado.

“Yo les pongo siempre a mi Secretario de Finanzas, que tiene Doctorado en Economía por la Universidad de Londres, trabajó en el Banco de México y si yo le pago la mitad de lo que gana, se lo va a llevar cualquier banco de aquí o de otro lado y voy a tener que contratar a alguien que no tenga el perfil y tal vez las decisiones cuesten mucho a los guanajuatenses.

“Yo sé que son temas que luego venden muy bien a la gente, pero hay que darle seriedad a este tema y yo creo que por eso las recomendaciones que hace el Congreso son las más justas, porque están basadas en un estudio que hace la Universidad de Guanajuato de una realidad del cargo y la responsabilidad que tienes”.