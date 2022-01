Debe municipio presentar evidencia de expolicías ante la FGE: Alcántara Soria

León, Gto.- Sí el municipio de León cuenta con pruebas de que ex elementos de seguridad tenían nexos con el crimen organizado, deben presentarlas ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar seguimiento a ex policías, comentó Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Justicia en Guanajuato.

“Sí hay ya elementos de prueba que puedan ser aportados en una carpeta para que se inicie algún procedimiento por ya la comisión de ilícitos penales, evidentemente hay que integrar esas denuncias y armar las carpetas con el Ministerio Público en la Fiscalía”, comentó.

Cabe destacar que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos informó el martes 04 de enero del presente año que ya iban más de 200 bajas de la Corporación de Policía, todos por diversos motivos, algunos por estar vinculados con el crimen organizado, otros por no acreditar los exámenes de control y confianza, mientras que algunos se han dado de baja.

La primera vez que se informó sobre la baja de elementos fue el 26 de octubre del 2021, cuando el síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, informó de 29 elementos que estaban relacionados con el crimen organizado, por lo que Alcántara Soria dijo que no debe haber impunidad después de eso.

“Es necesario para que las responsabilidades que puedan tener por esos vínculos con la delincuencia organizada no queden impunes”, dijo.

En estos momentos el Gobierno Municipal se encuentra dando seguimiento a los policías despedidos de la corporación, a través de una base de datos especial, en la que las autoridades vigilan que no tengan actividad sospechosa, para prevenir riesgos hacia la sociedad.