Policías deberían portar arma su día de descanso

Salvatierra, Gto.- En gira por el sur del estado, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo estar de acuerdo con que los policías puedan portar sus armas en los días de descanso, reconoció que Guanajuato ha tenido importantes bajas en sus policías municipales, esto en la gira de entrega de equipamiento en materia de seguridad en el sur del estado.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo un llamado a los diputados para que revisen la prohibición que existe actualmente con la licencia colectiva de portación de armas de fuego.

En entrevista comentó que le encantaría que los policías portarán armas de fuego su día de descanso, ya que al salir a descansar se quedan en estado de indefensión.

“Acuérdense que nosotros tenemos la aportación la licencia de colectiva de portación de arma de fuego y el propio ejército mexicano en una de las prohibiciones es que se lleven las pistolas en días francos o en sus descansos, es una prohibición que está por ley, yo creo que es importante que los legisladores revisen este caso porque si efectivamente, están haciendo su trabajo, están armados y luego los mandas a descansar sin armas y pues los dejas en un estado de indefensión. Ojalá se revisen las leyes que correspondan y que se pueda reforzar a que los policías puedan estar con sus armas en sus hogares”, aseguró.

En materia de homicidio dijo que el propósito es seguir disminuyendo, “hay una disminución de más de mil homicidios menos comparados de un año con otro, el compromiso es seguirlos disminuyendo no solo los homicidios, si no también los delitos, hay que decirlo hubo una disminución del 42. 8 por ciento y yo espero que con el apoyo de los municipios vamos a seguir en franca disminución de todos los delitos no solo los homicidios”, comentó.

Sophía Huett dijo estar a favor de la portación de arma de fuego de los policías durante su descanso

En entrevista la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophía Huett López dijo que es un tema complicado que atendería a las condiciones de cada corporación.

“En mi caso que soy de formación policial, y evidentemente que tengas la posibilidad de llevarte tu arma cuando concluyas el servicio es una gran ayuda y herramienta porque finalmente cuando se es policía aunque estés de descanso pues no dejas de serlo de alguna forma, sin embargo se requiere un gran control por parte de las corporaciones porque evidente tienes que prevenir varias cuestiones por ejemplo que el policía que tienes sea completamente apto y que ese policía al que le estas dando la autorización que se lleve el arma que va hacer un buen uso de ella”, comentó.

Para finalizar dijo que es un tema complejo sin embargo, en los distintos niveles de gobierno Estatal y Municipal, todos los esfuerzos que sean necesarios para que las y los policías tengan garantías en el desempeño de su funciones.