Joven emprendedor sale a vender "vidrio para eclipse"

León Gto.- Daniel Núñez, quien atiende una ferretera, salió a las calles de León a vender vidrio para soldar, para ver el eclipse de este sábado.

Desde la tarde del viernes Daniel preparó sus cosas, salió a vender el pequeño vidrio para soldar de 10, 11, 12 y 14 sombras, los cuales ofreció a los conductores que realizaban sus paradas a causa de la luz roja del semáforo, frente al Estadio León.

"Yo sé que no todos los vidrios son los adecuados para ver el eclipse al 100%, pero como se va a ver al 70%, entonces no vamos a recibir tanto los rayos directos. Los de menos de 12 sombras, puede haber un riesgo, pero es bajo responsabilidad usarlos, yo les recomendaría que si el vidrio es de menos sombras no vean en eclipse por mucho tiempo", explicó Daniel.

El joven, con un letrero "vidrio para eclipse", se acercaba a los conductores y ofrecía sus productos a 20 pesos, llegó con 60 vidrios y solo unas horas después ya solo tenía nueve; sin embargo, se alió con un par de vendedores más y a ellos les dejo 120 y para las 6:00 de la tarde ya solo contaban con nueve.

"Solo salimos a vender hoy, yo atiendo una ferretería, nosotros estamos ubicados aquí en la calle Españita, yo ya había visto que esto se iba a presentar, este eclipse que tiene varios años que no se manifestaba, entonces en la ferretera nos preparamos, pedimos con anticipación estos vidrios y hoy acabamos con la venta de todos", señaló el joven emprendedor.

"La gente sí está interesada, son pocos los que no saben que va a haber el eclipse, a mí desde muy pequeño me enseñaron a trabajar, esto nos gusta, nos gusta chambear, por eso decidimos salir a la calle y conseguir las ventas", agregó Daniel Núñez.