Convocan a sectores sociales a unirse por la seguridad

La inseguridad que padece el estado y el país no surgió de un día a otro y la solución para atender este problema, el principal por el que atraviesa la entidad, tampoco podrá solucionarse en el corto plazo, si no hay una verdadera intención ciudadana por querer cambiar las cosas y comenzar a construir desde ya entornos de paz.

Así lo señaló la senadora de la República, Alejandra Reynoso Sánchez, durante la presentación del programa “Embajadas de paz”, el cual tiene como objetivo de construir entornos seguros desde la sociedad y en donde todos los sectores aporten sus propuestas para generar mecanismos que permitan una mejor convivencia social, pero también para erradicar aquellas prácticas que han sido nocivas y que han llevado a la descomposición del tejido, como actualmente se tiene.





“La inseguridad se combate, pero la paz se construye”, destacó la legisladora al presentar el proyecto, en donde dijo que el objetivo es involucrar a las empresas, instituciones y liderazgos del estado de Guanajuato en la construcción de paz positiva, es decir, la construcción de las condiciones necesarias para la mejora de los entornos personales, familiares, laborales y comunitarios para el desarrollo óptimo de las personas y, en consecuencia, la creación y el sostenimiento de una sociedad pacífica, así como concientizar sobre la corresponsabilidad de todas y todos en la construcción la paz.

Precisó que el proyecto consta de cuatro estrategias prioritarias: Foros municipales sobre Paz Positiva; Implementación del distintivo Empresa Embajadora de Paz, avalado por el Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato (IECA) en las empresas voluntarias; la firma de convenios de colaboración con instituciones de alcance local, nacional e internacional para colaborar en temas de paz positiva en Guanajuato y 10 mil acciones en pro de la paz.





Alejandra Reynoso Sánchez señaló que el tema de la seguridad no se soluciona de un día para otro, pero sí se pueden empezar a sentar las bases para transitar hacia esa reconstrucción del tejido social tan necesaria para generar entornos seguros y de paz.

"Cuando queremos ver las grandes transformaciones de la sociedad, no se logran de un día para otro, incluso llegar a vivir estos niveles de violencia no fueron de un día a otro, ni de un año a otro, van muchos años, que hoy estamos justo viviendo las consecuencias de lo que dejamos de hacer como sociedad y lo que dejamos de hacer desde las diferentes trincheras", comentó la senadora.









Por ello, dijo que el proyecto estará enfocado en los municipios de Guanajuato que cuentan con la mayor población y el mayor número de empresas, como León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Valle de Santiago, San Francisco del Rincón, Salvatierra, Abasolo, Yuriria y la Zona Metropolitana Moroleón y Uriangato.

Alejandra Reynoso explicó que las metas propuestas son contar con más de 100 articuladores en el estado, 450 instituciones socias de causa, 150 empresas en el estado con el distintivo Empresa Embajadora de Paz, contar con un padrón de 15 mil personas capacitadas en habilidades para la paz y la puesta en marcha de 10 mil acciones en pro de la paz.



Irapuato se suma



Por su parte, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció que la ciudad tiene un problema, el cual es la violencia, las cual se vive en el país entero y es generada por la disputa entre organizaciones criminales.







Explicó que estos índices comenzaron entre 2018 y 2019 y con el pico más alto en 2020, por cual gradualmente en 2021 y 2022 ha ido disminuyendo el porcentaje de asesinatos.

"La violencia es un tema que estamos viviendo en nuestro país, Irapuato no es la excepción. Los números y estadísticas de los homicidios dolosos, la mayoría de los casos tiene que ver con una problemática de una disputa entre organizaciones criminales y hacemos esa reflexión, porque queremos que vean cómo han venido comportándose los números en esta materia y dejar claro que eso no comenzó hace uno o dos, ahora no estamos en los picos más altos y es importante mencionar eso, que estamos trabajando para seguir bajando esos números y porcentajes de homicidios”. mencionó la alcaldesa.







Por ello, dijo que Irapuato se suma a esta propuesta de “Embajadas de paz”, pues va en concordancia con lo que se está haciendo en el municipio, con los Diálogos por la Paz y la Seguridad”, en donde se están tomando las propuestas ciudadanas para aplicarlas y entre todos tejer redes de acción que permitan la regeneración social, pues eso es fundamental para la construcción de la seguridad.