Buscan regular y clausurar más de 300 bares y cantinas de Apaseo el Grande

El alcalde de Apaseo el Grande José Luis “Chelis” Oliveros Usabiaga declaró que está a favor de la regulación y clausura de más de 300 bares, cantinas y giros negros que heredó de administraciones pasadas.

Lo anterior declaró tras la propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, luego de que en el municipio que colinda con Celaya y los límites de Querétaro, sufriera el ataque a un bar la noche del pasado 12 de marzo en el cual resultaron 10 muertos y 10 heridos.

“El historial del municipio es que el último mes de la administración pasada se dio permisos y actualizaciones de este giro negro, el último mes del 2019 se dieron permisos, el último mes del 2021 también se dieron actualizaciones de permisos, es bien curioso porque el porcentaje de giros negros y de lugares donde se pone en riesgo a la población se duplicó”

“Hoy en este hecho en particular es importante atender el llamado del gobernador de regular y clausurarlos, yo estoy por demás contento de que Apaseo sea recordado por otro tipo de cosas que tiene como su industria, su historia y tradición”.

Explicó que en 2019 se dieron 112 permisos de venta de alcohol, en 2020 fueron 103 y para el 2021 se otorgaron 108 permisos, por lo que solicitó al Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato su actuación.

“Yo por supuesto quiero que se regulen, a partir del primero de marzo giramos un oficio al SATEG para que ayudara a regularizar este tipo de giros, y también los yonkes sobre la carretera federal, se prestan a muchas cosas, no sentencio a nadie ni hago juicios sumarios, pero me queda claro que es un importante llamado del gobernador al cual me sumo”.

Enfatizó que son giros negros que se tienen que revisar específicamente cada uno, pues se estuvieron dando permisos a pie de la carretera federal.

Recordó que cuando han sucedido problemas de inseguridad en la carretera federal es la Policía Municipal de Apaseo el Grande la que llega a atender el hecho como primer respondiente y ya luego llegan las fuerzas federales.

“Lo importante aquí es atender el llamado del gobernador, y estoy más que puesto a ayudar, regular y quitar este tipo de focos que pueden ser motivo de inseguridad, tenemos que aplicar la Ley, no hemos hecho clausuras aún porque estamos esperando las actas de verificaciones correspondientes y la aportación del SATEG”,

Mencionó que en la ciudad tienen horarios para trabajar de 7 de la noche a las 2 de la mañana.

Concluyó que busca limpiar la imagen de su ciudad, pues cuando llegó a finales del 2021 como alcalde panista, encontró que había una zona de tolerancia, “Apaseo era conocido como una zona de tolerancia, por tener uno de los table dance más grandes de México”.