Continúan investigaciones de maestro del Cetis N° 21: SNTE

León, Gto.- El profesor del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 21 (CETIS) que fue denunciado por presunto acoso y hostigamiento por parte de sus alumnos está separado de la función docente pero continúa en el plantel hasta que concluya la investigación.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo informó Raúl Espinoza Alonso, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 13.

“Se separa de la función el docente para que no tenga contacto con los alumnos y para que no entorpezca la investigación. No significa que se le está quitando el trabajo, esto será una vez que se analice la situación, pero se le separa de la función que estaba realizando con ese grupo para que la situación problemática no crezca”, comentó.

Local Invitación a restauranteros por parte de la Secretaría de Seguridad Pública no tuvo la respuesta esperada: Bibriesca

Fue el pasado 21 de febrero que un grupo aproximado 10 de alumnas y alumnos se manifestaron afuera del plantel, por presuntos abusos de autoridad, agresiones, hostigamiento y agresión verbal por parte de un docente en la especialidad de Construcción.

Los alumnos expresaron que el maestro incitaba al bullying con frases ofensivas y una estudiante lo denunció por presunto tocamiento. Durante la manifestación también estuvieron presentes padres de familia apoyando a sus hijos.

En este sentido, Espinoza Alonso dijo que después de las denuncias, el profesor se encuentra separado hasta que haya una investigación a fondo ya que en ocasiones el estudiante o padre puede mal interpretar la conducta del instructor.

“No es sencillo resolver un conflicto como este, una denuncia de un alumno en contra de un maestro, a lo que se procede es a la separación del maestro porque se considera -con el derecho superior de la niñez- que el niño esté diciendo la verdad, una vez que se investiga se determina la sanción para el maestro”, comentó.

“Pudiera parecernos injusto porque en muchos de los casos no es tal, a veces es el padre de familia o el mismo alumno que mal interpreta el conducto del maestro, pero en tanto se hace la investigación, el maestro es separado”, añadió.

Para finalizar, dijo que desconoce cuántas denuncias hay en contra del catedrático y es el aparato jurídico de la sección quien tiene el dato así como si éstas van a proceder o no.

“En lo personal, lo único que me toca es cuidar que el Departamento Jurídico de mi sección esté al tanto y acompañando a los maestros”, finalizó.