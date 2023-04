Invitación a restauranteros por parte de la Secretaría de Seguridad Pública no tuvo la respuesta esperada: Bibriesca

León, Gto.- Tras la reunión que entabló la Secretaría de Seguridad Pública de León con representantes de bares en León donde sólo acudieron 23 de 100 invitados, el presidente de la CANIRAC en Guanajuato, Manuel Bibriesca, dijo que se trató de un error de comunicación ya que la invitación no se permeó de manera correcta.

La mañana de este jueves la Secretaría de Seguridad Pública emitió un mensaje mediante sus redes sociales donde informó que el titular de la dependencia, Mario Bravo Arrona, se reunió con los empresarios para acordar medidas de seguridad, sin embargo, sólo acudió la cuarta parte de los invitados.

“La realidad es que no se permeó, no se difundió de manera correcta, por parte de nosotros asumimos nuestra responsabilidad y creo que hay que hacer que estas reuniones sean repetitivas y sobre todo que se genere un beneficio a la ciudadana, sí vamos a las reuniones, se llegan a acuerdos y no se cumplen entonces no hay ganas de seguir yendo”, dijo el presidente de CANIRAC.

Foto: Luis Moreno | Noticias Vespertinas

Además, dijo que no creía que se les haya invitado de manera personal a cada uno de ellos como lo informó la dependencia.

“Yo no creo que a cada uno de ellos se les haya invitado, no tengo conocimiento, puede ser que yo esté equivocado, sí se nos invitó de manera personal a las cámaras y no creo que haya un tema de no interés por el sector. También hay que recordar que nuestro personal trabaja, nuestra gente lo que quiere es estar en nuestros lugares para generar”, agregó.

Foto: Luis Moreno | Noticias Vespertinas

Añadió que también es un tema de ver cómo y cuándo, pues los días jueves los empresarios los aprovechan para estar en sus negocios ya que el fin de semana está próximo y es cuando mayor trabajo tienen.

“Creo que también es un tema de ver cómo y cuándo para el sector también es más fácil que los atendamos, si pensamos que el fin de semana es lo más importante para nuestras ventas, nos ponen la reunión el miércoles creo que valdría la pena que nos pongan la reunión el lunes para que esté más tranquilo y haya más afluencia, pero creo que esa parte yo la voy a hablar con el secretario”, comentó.

El empresario comentó que como sector toman medidas para auto cuidarse y ayudar a la autoridad, pues no todo es trabajo de ellos.

Esto luego del asesinato de un hombre que se registró la semana pasada en un antro ubicado sobre el bulevar las Torres del municipio de León.