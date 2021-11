Consideran jóvenes falta información de nueva disposición del SAT

La nueva disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que entrará en vigor en enero del 2022 y que establece que todos los jóvenes a partir de que tengan la mayoría de edad, deberán estar registrados, por lo que éstos consideran que es buena para evitar cualquier delito, pero se necesita más información, pues no saben si esto conlleva obligaciones económicas.

Carmen Morúa de 18 años, comentó que por una parte está bien que el SAT los registre para evitar cualquier tipo de fraudes y la protección de sus datos.

“Lo veo muy bien porque evitamos el lavado de dinero y tengo ya bastantes años registrada en el SAT, aún sin tener actividad empresarial, considero que es una buena opción”, aseguró Samantha Gutiérrez de 28 años.

Ileana Lara de 19 años opinó que la nueva disposición es buena porque por lo generan las escuelas piden el RFC, pero no saber por qué se tienen que registrar ante el SAT porque no tiene ninguna entrada de dinero.

“Me daría miedo que me pidieran tener alguna obligación de dinero, porque yo no estoy trabajando, creo que debería haber mucha más información para los jóvenes”, dijo Ileana.

Por su parte, Misael Domínguez de 21 años explicó que no tiene información del tema, pero le gustaría que les hicieran llegar todos los datos a través de las redes sociales.

“Pienso que está bien la nueva modalidad porque así las empresas fantasmas no podrían tomar nuestros datos”, concluyó Karla de Haro de 19 años.