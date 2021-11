Hace SAT modificaciones para evitar robo de identidad

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretende evitar el robo de identidad fiscal mediante el registro en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los jóvenes al cumplir 18 años de edad, porque es frecuente que empresas factureras armen registros federales de contribuyentes (RFC) falsos con datos de personas que no se han dado de alta ante la oficina de Administración Tributaria, declaró José Lorenzo Jiménez Landeros, administrador del SAT en Guanajuato en entrevista exclusiva.

Comentó que el hecho de que se inscriban como cual contribuyente, esto sin estar obligados a presentar ninguna declaración u obligación alguna.

“La intención es que tengan un RFC que nadie más pueda ocupar, porque de acuerdo a los estudios que se han realizado, se ha detectado que las empresas factureras fantasmas utilizan o crean muchos registros robando la identidad de aquellos que no tienen un RFC”, explicó.

La disposición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre en su edición vespertina y entrará en vigor, el primero de enero del 2022.

Dijo que consiguen una CURP, hacen el trámite de la inscripción y utilizan ese registro como si esa persona tuviera una actividad o trabajara, entonces emiten un documento a nombre de la misma.

Estas medidas a nivel federal, esto es resultado de las revisiones o vigilancia que hace el SAT a nivel de áreas especializadas que hacen este tipo de monitoreo.

Informó que de los modelos de riesgo que ha detectado el SAT, han identificado este tipo de comportamientos y cuando siguen el ciclo, determinan que una de las situaciones que ocurren es el robo de identidad

“Y sobre todo porque alguna veces, el propio afectado, cuando dice: Oye nunca me he dado de alta ¿cómo es que aparezco relacionado con una empresa que se supone o me paga un salario, cuando no es así?”, explicó.

Aseguró que más adelante darán información a los contribuyentes para que tengan la certeza y evitar una mala interpretación de la perspectiva de lo que se solicita.