¿Conoces a algún adulto que le guste bailar danzón?

León, Gto.- Las plazas y barrios tradicionales de la ciudad como San Juan de Dios, El Coecillo, Barrio Arriba, San Miguel y Plaza Expiatorio son sedes del programa “Danzón en León” lugar donde los “jóvenes de corazón”, con vestimenta de brillos, lentejuelas, abanicos y sombreros sacan a relucir sus mejores pasos.

De lunes a viernes con la participación de la Orquesta Típica y la Banda Municipal así como diversos sonidos, las plazas y espacios públicos se llenarán de música, folclor y tradición con decenas de parejas que encienden la pista de baile.

Francisco Carmona | El Sol de León

El programa se desarrolla con la participación directa de los organizadores, quienes colaboran en la organización y regularización de los eventos de la siguiente manera:

Lunes: San Juan de Dios

Martes: Barrio Arriba

Miércoles: Plaza Expiatorio

Jueves: San Francisco del Rincón y San Miguel

Viernes: en la explanada de San Juan del Coecillo y todos los días hay danzón en el Parque Hidalgo.

En un horario de seis de la tarde a nueve de la noche, en su mayoría, adultos mayores acuden para sentir la música, mantenerse en movimiento, además, le sirve de distracción ante los problemas de la vida cotidiana.

Algunos de ellos, llegan más temprano para impartir clases gratuitas de baile, vigilar el buen desarrollo del evento y coordinar la limpieza de las plazas antes y después del evento.





BENEFICIOS PARA LA SALUD

Bailar Danzón trae un sin fin de beneficios como ayudar al buen funcionamiento del sistema cardiovascular, amplía la posibilidad de movimiento, mejora la circulación sanguínea, elimina las sustancias dañinas, aumenta oxigenación de tejidos, favorece la interacción social, da mayor confianza, eleva la autoestima y vuelve más feliz a los bailarines.





NO SÉ BAILAR

Si no sabes bailar, no te preocupes, hay personas quienes llegan antes del evento y enseñan a bailar a las que van incursionando en el tema del danzón debido a que estas piezas no cuentan con letra, por ello, te enseñan a sentir la música y seguir a tu pareja de baile.

Una vez que te muestran los pasos principales, cada pareja adorna cada uno de ellos como más les gustan, por ejemplo, hay quienes mezclan los pasos con cumbia, tango, por mencionar algunos.

VESTIMENTA

Para bailar no hay reglas solo se necesita sentir la música y coordinarte con tu pareja pero en el caso de la vestimenta sí hay una regla, lucir siempre bien.

Las mujeres regularmente usan vestido con colores llamativos, de lentejuelas o bordados, zapatillas, sus manos las adornan con pulseras, a veces llevan un abanico, sus cabelleras las adornan con peinetas y flores y en ocasiones una banda del mismo color de su vestido.

En cambio, los caballeros visten de manera formal, camisa y pantalón de traje, en su mayoría zapato de charol tipo pachuco y al gusto llevan sombreros adornados con plumas.