Miles de jóvenes bailaron cumbia sonidera afuera de Presidencia Municipal

Bajo un cielo nublado en domingo, el Instituto Municipal de la Juventud

(IMJU León) celebró la edición 2023 del Aullido de la Manada.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este magno evento, que tuvo lugar frente a la Presidencia Municipal, es parte de las festividades del Mes de las Juventudes y del 26 aniversario del emblemático “Programa Lobo”.

Miles de personas de todas colonias de Zona Centro bailaron Cumbia Sonidera.

“Durante años, el Programa Lobo ha sido una luz de esperanza, brindando herramientas y visibilidad a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Es más que un programa, es un movimiento”, expresó un representante de la Dirección Lobo del IMJU.

Con raíces en el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las juventudes, surge el Aullido de la Manada. No es sólo un escenario musical; es un espacio donde talentosos jóvenes leoneses se reúnen para compartir su pasión por géneros tan diversos como la cumbia, la banda y el rap.

Lee además: Tradiciones vivas: El Barrio de Obregón celebra con danza y devoción al Señor de la Piedad

La algarabía está garantizada con la participación de reconocidos artistas como “DJ Parado”, “Sonido Oso Colombiano”, “Banda Lirio”, “Sonido Cremas” y “Sonido Fantástico”, quienes se encargaron de hacer bailar la Plaza Principal desde las 4:00 pm.

Pero no todo será música. Durante el evento, se premiará el arte y la destreza en la barbería con la entrega de reconocimientos a los ganadores de la convocatoria 477 Barber Style. “Estos jóvenes barberos no solo muestran habilidad, sino un compromiso por mantener viva una tradición y, al mismo tiempo, innovar”, apuntó uno de los organizadores. Los afortunados recibirán no sólo un estímulo económico, sino también herramientas para impulsar su emprendimiento.

El ritmo y el movimiento también serán protagonistas gracias a la escuela de baile “Proyección Sonidera”. Los asistentes podrán deleitarse con sus pasos al ritmo de cumbia y otras sorpresas como “La sombra de Michael” y la “Xtreme Dance Academy”.

La iniciativa del IMJU no es solo un acto festivo; simboliza el profundo compromiso del Gobierno Municipal con la juventud leonesa. Al ofrecer estas plataformas, no sólo se satisface la demanda de entretenimiento de calidad, sino que se da un voto de confianza al talento local, dándoles la oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente.

Con eventos como el Aullido de la Manada, León sigue demostrando ser una ciudad que cree y apuesta por sus jóvenes, convirtiéndose en un referente nacional de inclusión y diversidad cultural.