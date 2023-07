Conectarán taxistas de Alianza Estatal cámaras de videovigilancia al C4 de León

León, Gto.- Tras concretar una reunión con el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, por los altos índices de inseguridad a los que están expuestos, el representante del Colectivo Alianza Estatal Rodolfo Morgan Estrada, dijo que acordaron conectar las cámaras de videovigilancia de los vehículos con el C4.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Vamos a dotar al colectivo de nosotros de cámaras a la gran mayoría de los compañeros para estar conectadas a C4, ya nos dijo el secretario (Mario Bravo) que tendremos que firmar un convenio en conjunto y que esté presente la alcaldesa, un convenio por la cuestión de datos personales, de ciudadanos y de todo, pero que sí se puede hacer ese enlace para que aparte de nosotros se monitorean algunas partes de la ciudad”, dijo.

Te puede interesar: Esperan que mil conductores se inscriban a la aplicación de taxis privados de gobierno del Estado

El líder taxista que representa a más de 1 mil 300 ruleteros, aseguró que, de la anterior administración a esta, los delitos para el gremio incrementaron hasta un 250% y que diario, en conjunto y con sus protocolos de seguridad, libran de entre 10 y 12 asaltos prácticamente en cualquier zona de León.

Foto: Francisco Carmona | Noticias Vespertinas

“Diariamente yo lo he dicho ya varias veces a los medios, nosotros no tenemos tantos asaltos no porque no haya quedado en intento, sino porque somos colectivos que todo mundo conoce, nosotros actuamos de manera de protección y evitamos alrededor de 10 o 12 asaltos diarios”, agregó.

Rodolfo Morgan Estrada añadió que otro de los acuerdos a los que se llegó fue la creación de un grupo de WhatsApp para estar en contacto con los mandos policíacos.

Sin embargo, dijo que pese a que el tiempo de reacción que tienen como colectivo es de tres a cinco minutos, hay colonias a las que definitivamente ya no entran y no por miedo a un asalto, sino de encontrar la muerte.

“Sobre todo ya en horas de la noche y te hablo desde que oscurece desde las 7:30, 8:00 de la noche, pero ya oscureciendo lo que es Barranca de Venaderos, San Juan de Abajo, algunas partes de las Joyas, es lo que ya la verdad ya no entramos y lo que últimamente lo que es la zona de Brisas de la Muerte (sic) y Paseos de las Torres que se ha convertido en una zona de muchísimo riesgo sobre todo la parte de abajo de Brisas”, dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, comentó que será el primer colectivo de taxis que trabajará con las cámaras conectadas que además abonará a vigilar otras zonas de León desde esas ópticas.

“Es aprovechar toda la tecnología que tenemos en C4 a favor de ellos mismos (...) Nada más se requiere que ellos mismos tengan la voluntad de hacerlo. Si ellos quieren instalarse serían la primera asociación de taxistas que pudieran estar trabajando de la mano con C4 de manera gratuita”, dijo.