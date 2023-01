Feria de León: esto te cuesta regresar a casa en taxi

León Gto.- Durante este segundo día y primer fin de semana de la Feria Estatal de León en su edición 2023, taxis verdes y taxis ejecutivos incrementaron sus costos, cobrando hasta 480 pesos en un viaje de al menos 15 kilómetros.

Este sábado por la tarde leoneses y visitantes de la Feria Estatal de León 2023, desembolsaron más dinero para llegar a sus hogares y hubo quién prefirió ir cargando sus compras en el transporte público, el cual a todas horas lució abarrotado.

Con una variedad de plataformas los usuarios buscaban en cada una los mejores precios, esto para llegar más rápido a sus hogares o debido a que habían comprado bastantes cosas y preferían viajar más cómodamente al solicitar un taxi.

Para una familia que viajaba a Aguazul Uber mantenía un costo de 100 pesos, algo que la familia de al menos 3 integrantes vio dentro de su presupuesto como un buen precio, debido a la temporada.

Sin embargo no todos tuvieron la suerte de esta familia, ya que luego de un recorrido realizado por el Sol de León, pudimos constatar que los costos tanto de los taxis verdes como los de plataformas excedieron sus precios hasta 45 pesos arriba.

"Nosotros pedimos un taxi ejecutivo por plataforma, vamos hacia la Campiña, ahorita nos están cobrando 150 es un poco más caro de lo normal porque normalmente nos cobran 120, número tratamos de venir de la campiña a la feria y nos quería cobrar Uber 480", mencionó una de las usuarias de plataforma que omitió su nombre.

En cuanto de los taxis verdes la afluencia fue muy poca durante la tarde noche, conforme fue avanzando la velada, comenzaron a llegar cada vez más estos presentaban Un aumento en sus costos desde los 40 hasta los 100 pesos.

"Yo voy a unidad Obrera ahorita me están cobrando 99.99 en Uber se me hace un buen precio también pedí uno para que me trajera aquí a la feria y fue en el mismo precio 99.99 casi no tomo taxi pero se me hizo bien la tarifa", mencionó Alfredo Robledo.