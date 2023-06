Manuel Bribiesca pide tomar en cuenta a líderes empresariales para contender en las elecciones 2024

León, Gto.- El presidente de la CANIRAC en Guanajuato, Manuel Bribiesca pidió que se voltee a ver a líderes sociales y empresariales para que encabecen las planillas de los partidos políticos en las próximas elecciones.

Comentó que sin duda los mejores perfiles para contender en el 2024 están de la sociedad para afuera y que con ello se mejoraría el trabajo de los gobiernos.

“Es un tema de los partidos el que escojan al mejor candidato y creo que los mejores perfiles hoy podrían estar de la sociedad para afuera, eso es sumamente importante, hoy se tienen que poner los mejores perfiles y de esa manera hacer que también los gobierno sean lo mejor”, dijo.

En este sentido, Manuel Bribiesca pidió que se elijan a líderes empresariales que puedan refrescar lo que están haciendo los partidos políticos.

“Es como cuando tú tienes un gran empresario y tiene grandes personas que lo apoyan, creo que aquí no hay que ver a las personas que vienen dentro de los partido políticos, sino empezar a tomar en cuenta a líderes empresariales, a líderes sociales que puedan refrescar lo que está de alguna manera manejando por partidos políticos”, agregó.

Sin embargo, descartó la posibilidad de contender para un puesto de elección popular, pues dijo que no lo han invitado y tampoco tiene ganas, aunque aseguró que hay muchas personas que pueden representar a la sociedad.

“Yo en lo personal no me han invitado, no tengo ganas de participar, creo que el participar desde la vida social es algo que es sumamente importante, estamos muy conscientes de lo que es nuestro trabajo, nosotros somos generadores de empleos, generamos bienestar, generamos educación, riqueza y estamos muy contentos con nuestra labor que al final el político tiene que vivir y trabajar de la política nosotros vivimos del empresariado”, añadió.

Dijo que sólo es cuestión de revisar quiénes podrían ser los mejores perfiles, pero que sobre todo estén dispuestos a servir a la sociedad.