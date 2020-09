Con rumbo fijo

León, GTo.- En la entrega del Segundo Informe de Gobierno de Héctor López Santillana, en Sesión Solemne de Ayuntamiento, envió mensajes al gobierno federal al que le reprochó la “catastrófica” estrategia en la pandemia y le recordó que León sí trabaja de manera coordinada para combatir la inseguridad.

Muestra de ello, dijo, son los 30 millones de pesos que el gobierno local ha destinado para hospedaje, alimentación y la edificación del cuartel de la Guardia Nacional y no con “política de dar abrazos a los delincuentes”.

Es con decisión que el gobierno de León, enfrenta temas de salud como Covid-19 y no “con mensajes que dejan espacio a la suposición”, afirmó López Santillana y en seguridad, “con estrategia y participación”.

Acompañado de integrantes del Ayuntamiento de León solo con la ausencia de la regidora Ana Maria Carpio y con la presencia virtual del Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Rolando Alcántar Rojas, Diputado Local y el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Briseño Alovera comandante de la XVI zona militar, el alcalde cumplió con el mandato de rendir cuentas del segundo año de su gobierno, en su segunda etapa.

RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES

Al inicio de su mensaje de gobierno el alcalde leonés, felicitó por su invaluable labor a médicos y enfermeras “ellos son héroes en esta pandemia gracias por cuidarnos”, agradeció a policías, bomberos, paramédicos, trabajadores de limpia, operadores de camiones, reporteros, repartidores, servidores públicos, la gente que nunca cerró su negocio al ser primera necesidad”, a las fuerzas armadas y guardia nacional, “a todos ellos que arriesgan su salud para que esta ciudad siga viva y no se detenga”.

También a los maestros “que se han adaptado a esta nueva realidad y que han iniciado un ciclo escolar a la distancia a pesar de todas las circunstancias, toda mi admiración y respeto.

Destacó “el trabajo y el compromiso de las fuerzas políticas de este Cabildo, que sí ponen en primer lugar a la ciudad y no a los intereses particulares o a los de su partido, gracias a ustedes León sigue avanzando y juntos hemos logrado sortear grandes tormentas y hoy el municipio de León navegar con rumbo fijo”.

En el cierre de su mensaje, Héctor López Santillana, agradeció a todos los ciudadanos, pero sobre todo a Diego Sinhué Rodríguez, “un leonés comprometido y generoso, por hacer de León, gobernador, una prioridad para tu gobierno”.

NO ABRAZOS A DELINCUENTES

López Santillana, dijo que en materia de seguridad, “hemos demostrado toda nuestra disposición de colaboración con las fuerzas federales, un ejemplo han sido los más de 30 mdp, que hemos proporcionado a la guardia nacional para hospedaje y alimentación, así como la edificación del cuartel con contribución del Ayuntamiento.

Pero, “esta política de dar abrazos a los delincuentes, esta ola de violencia no va a parar así, nuestro municipio está padeciendo una guerra entre grupos delincuenciales y sino se les combate y reduce con trabajo coordinado y de inteligencia en los tres órdenes de gobierno, el camino para recuperar la paz hacer más largo y más lento”.





CATASTRÓFICA ESTRATEGIA FEDERAL ANTICOVID

En una crisis de salud como ésta, “los mensajes no deben de dejar espacio a la suposición, la comunicación debe ser muy clara y directa entre gobierno y sociedad”, pero desafortunadamente en innumerables ocasiones hemos escuchado a funcionarios federales decir que “no sirve de nada usar cubrebocas, que no es necesario que la pandemia ya está tomada y que no nos preocupemos”, pero hicimos lo propio y hoy León usamos cubrebocas.

Una muestra de respeto y responsabilidad hacia los demás “sí me cuido yo te cuido a ti y nos cuidamos todos” por otro lado la pandemia también ha pegado muy duro en el bolsillo.





QUEDARSE EN CASA NO ES OPCIÓN

En México, dijo, vivimos en una economía en donde el 60% de la población trabaja en la informalidad, “la gente vive al día por eso dejar de trabajar y quedarse en casa no es una opción, no puedes obligar al aislamiento social cuando a la gente no le alcanza ni para comer”. Y por si fuera poco “salen a decir que no vas a apoyar a ninguna empresa para rescatar los empleos, que quiebren las empresas que tenían que quebrar, esto significa dejar sin ingresos a miles de familias”.

“Qué terrible declaración, en León lo primero fue hacer es un plan de contención para salvar los empleos, dar facilidades a empresas para pagar impuesto, que no significa condonar impuestos, es poder dar abonos chiquitos, para enfrentar la crisis; activar programas de empleo temporal, impulsar obras que fortalezcan la reactivación económica y suspender aquellas que no sean prioritarios; eso fue lo que hicimos”, afirmó.





DE LA MANO CON EMPRESARIOS

López Santillana destacó que León, siempre ha sido una ciudad donde “el sector privado y el público han trabajado coordinadamente, las empresas generan los empleos y gracias a esos empleos se pueden recaudar impuestos para invertir en educación, seguridad y salud”.

“Tantas empresas como sean posibles y sólo el gobierno que sea estrictamente necesario”, parafraseó el edil a Maquio.

Por ello recordó que “aquí no se ha detenido la obra pública; a través del programa para la Reactivación Económica se invirtió en infraestructura y vivienda, y León es de los primeros municipios en el país en otorgar





TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Sobre uno de los proyectos emblema de esta administración, señaló que “construimos una ciudad en la que nadie se quede atrás. León será la primera ciudad con luminarias inteligentes en todo México para el 2021, porque además de ahorrar energía podemos medir en tiempo real el tráfico y la contaminación, detectar el sonido de accidentes automovilísticos o de disparos de arma de fuego y en automático mandan una alerta C4. Esto es poner la tecnología al servicio y protección de los leoneses”.





GOBIERNO QUE ESCUCHA

El presidente municipal indicó que el suyo, es un gobierno que escucha las necesidades para proyectar mejoras, ejemplo de ello, dijo es el conjunto habitacional las Américas, el proyecto de vivienda más vanguardista en toda América Latina, con un diseño inteligente para todas aquellas familias que nunca han tenido acceso a un crédito de vivienda (Infonavit y Fovissste), es un proyecto incluyente en donde subsidio del gobierno directo a las familias y no a las empresas constructoras”.





MANIFESTACIONES Y DENUNCIAS

En su discurso, no olvidó tocar lo que consideró un “tema que ha causado mucho revuelo: las marchas para protestar por el abuso en contra de una jovencita Evelyn”, a quien reiteró disculpas por el actuar de dos policías que participaron en esta "deplorable acción" y que fueron dados de baja de la corporación.

Y reiteró que aceptó las medidas precautorias emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. “No rehuimos a los problemas”.

Reconoció el valor de quien denuncia. “Las mujeres históricamente han pagado un precio muy alto por ser escuchadas, la violencia contra la mujer es un tema que debe ser atendido sin pretextos y la denuncia es un primer paso. Eso es lo que nos permite acabar con la impunidad” y reconoció que con la pandemia incrementaron los reportes de violencia, “no vamos a descansar hasta que erradiquemos esta cultura machista”, se comprometió.