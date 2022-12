Comienza el pago de finiquitos a trabajadores de Gissing de México

León Gto.- El Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM) dio a conocer que este lunes ya se comenzó con el pago de finiquitos a los trabajadores de la empresa Gissing de México. Se pagará un total de más de 25 millones de pesos, con los que se saldará a 948 trabajadores sindicalizados.

Alejandro Rangel Segovia, Secretario General del Sindicato SITIMM, en presencia de Martín Hernández, Secretario de Trabajo del Comité Ejecutivo del SITIMM; Guillermo Romero Pacheco, Secretario para la Reactivación Económica del municipio de León; Marco Rodríguez, Subsecretario del Trabajo y Previsión Social y Enrique Sosa, Subsecretario de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, informaron que este lunes ya se comenzó con la entrega de los finiquitos para los trabajadores de esta empresa que se declaró en bancarrota hace más de un mes.

De los 948 trabajadores, tres cuentan con cuatro años de antigüedad, ocho cuentan con tres años, 13 contaban con dos años en la empresa, 372 apenas habían trabajado un año y 552 trabajaban con menos de un año en dicha empresa, a los cuales se les pagarán las prestaciones devengadas (aguinaldo, vacaciones por antigüedad promedio, prima vacacional, vales de despensa, bono de asistencia y fondo de ahorro), la prima de antigüedad y la gratificación por servicios por 1.5 meses de salario, las cuales dan un total de 25 millones 326 mil 953 pesos.

Alejandro Rangel Segovia mencionó que marcas importantes eran socios de GISSING, quienes realizaron aportes, nombrando a Meyiwa una empresa japonesa que aportó dos millones 207 mil pesos, un segmento de Toyota aportó 150 mil pesos, BMW aportó 9 millones 735 mil pesos, Tesla 13 millones 404 mil pesos y un aportante más pequeño que acredito la propiedad de unos montacargas también se sumó a las aportaciones.

“Cada paso que de estos que estoy mencionando ahorita rápidamente la comisión que estaba en guardia, fue enterada, se les leyó la carta compromiso que cada una de estas empresas aportantes, no se envió previamente y se les dijo esta es la aportación que hacen son dueños de este material y por tanto pues proceden a retirarlo. Con todas las aportaciones conjuntas los más de 25 millones de pesos más una última que recibimos este viernes de parte de uno de los directivos de GISSING, que fue de 30 mil pesos que General Motor ya les había entregado a ellos”, comentó Rangel Segovia.

También mencionó que aún falta un aportante importante que es el co-propietario con GISSIN de la maquinaria más grande, la cual es una financiera de nombre UNIFIN, a la cual la empresa en quiebra le hizo la petición de un millón y medio de dólares, mismos que al ser depositados se cubriría el 100 por ciento de los cálculos de los pasivos laborales de los trabajadores.

“Cuando vino el abogado a vernos a nosotros le dijimos, mira si eso lo que te pidió la empresa, lo que nos falta para errar el 100% de las de los cálculos que tenemos de pasivos de laborales de los trabajadores son 700 mil dólares, se lo llevo de tarea hemos tenido un par de llamadas telefónicas con este abogado pero es día que no han resuelto esa parte”, mencionó.

También explicó que los 30 mil dólares que hizo GISSING al sindicato quedaron con una carta compromiso, en la que deja en claro que si UNIFIN realiza el depositó solicitado anteriormente y con eso se cerrará el ciclo de pagos, se regresarán los 30 mil dólares a GISSING.

El sindicato realizó una encuesta con los trabajadores, para conocer quienes están de acuerdo con que sean liquidados con el 70% de lo que se pretendía conseguir en un principio, donde 917 personas estuvieron de acuerdo con recibir la entrega de su dinero en este acuerdo voluntario y el resto decidió esperar a recibir un 100%.

“Le hicimos la cuenta a cada quien, aunque hayan contestado que no o aunque no hayan contestado la encuesta, aquí no estamos nosotros excluyendo a nadie, publicitamos también que hoy se abrían las mesas aquí en los conciliadores del Centro de Conciliación y ahí están recibiendo un folder en el cual viene sus cuentas a detalle, entonces esa cuenta cada uno la está viendo está pasando con él conciliador y ahí acepta o no acepta su cheque”, aseguró el líder del sindicato.

Además, indicó que dividieron a los trabajadores en grupos de 50 personas y los citaron en diversos horarios, los cuales los dieron a conocer a través de las redes sociales que el sindicato construyó para darles aviso sobre los procesos que se están llevando a cabo, entrega que se estará llevando poco a poco a lo largo de la semana en curso.