Ciudadanía evitó con su voto el presidente reforme la Constitución: Alcántara

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Juan Miguel Alcántara Soria, analista político y exdiputado federal, aseguró que el saldo del reciente proceso electoral fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la posibilidad de reformar la Constitución a contentillo con ayuda de Morena y sus aliados, pero por otro lado debe dejar la enseñanza de que la oposición, incluido ahí el Partido Acción Nacional (PAN), tiene que sacudirse la mediocridad tanto de liderazgos como de candidatos con que salió a contender el seis de junio.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Juan Miguel Alcántara Soria señaló que se demostró que el lopezobradorismo no es imbatible, pues si bien ganó espacios en estados importantes como Baja California Sur y Sonora, también perdió espacios importantes en la Cámara de Diputados y la Ciudad de México, considerado su bastión.

No obstante, advirtió que esa mayoría que aún mantiene podría ser dañina para el país, pues tendrá todavía la posibilidad de controlar los presupuestos.

“Por un lado se evita que el presidente pueda realizar cambios a la Constitución sin que le cambien una coma, porque no tiene ya con sus dos paleros, particularmente el Verde y el PT, mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados, pero sí va a tener la mayoría no sólo simple, sino que con esos paleros suma la mayoría de la mitad más uno, que si bien no le da para la reforma constitucional sí le da para aprobar los Presupuestos de Egresos de la Federación como se le pegue la gana en los últimos tres años y eso es muy peligroso, porque si bien ya no hay reforma constitucional sí, puede con esta otra parte hacer mucho daño”.

Juan Miguel Alcántara Soria señaló que la oposición tiene que tomarse en serio el papel que va a jugar y desde ya tiene que empezar con la estrategia con miras a 2024, que es el objetivo que se tiene por parte de esta ala, que Morena no permanezca en el Gobierno Federal.

“La oposición debe saber sacudirse la mediocridad de liderazgos con los que hoy cuenta en buena parte del país, no cabe duda que estos resultados perdedores en muchas partes se explican precisamente por la mediocridad de candidaturas o por la mediocridad de conducción política, necesitamos otra estatura moral, otra estatura política en la conducción de la posiciones para estar en condiciones en 2024 para cambiar el rumbo del país”.

En lo tocante al PAN, del cual además es militante Juan Miguel Alcántara Soria, señaló que debe también retomar su esencia democrática en la elección de candidatos y dirigentes, pues el dedazo del gobernante en turno no debe prevalecer si se quiere ser un contrapeso del Gobierno Federal en los próximos años.

“(...) El PAN aquí tiene que entender que no puede seguir en zona de confort, que tiene que recuperar sus esencias democráticas, que tiene que elegir a sus candidatos a partir de procesos internos de partido.

“A partir de hoy el PAN tiene que estar preocupado en recuperar sus esencias democráticas, porque viene la renovación de los comités municipales, de los consejos estatales, del consejo nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, ya están en el calendario en este mismo año y eso significa que hay que trabajar para no seguir con las inercias antidemocráticas por regla general, que en el caso del PAN le han hecho mucho daño”.