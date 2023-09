Cierran diputación permanente con debate por la inseguridad

Guanajuato, Gto.- Un amplio debate hubo en la sesión de la Diputación Permanente por la inseguridad y violencia generada en el país y en el estado de Guanajuato. El diputado Rolando Alcántar afirmó que es letra muerta la estrategia de seguridad y exigió que el gobierno federal trabaje para dar la paz y tranquilidad que prometió, mientras que Alma Alcaraz lamentó que esta entidad ocupe el primer lugar de homicidios de menores de edad por el fuego cruzado de los delincuentes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este tema que puso en la mesa la legisladora de Morena, abrió la discusión entre el diputado panista Alfonso Borja y el diputado David Martínez Mendizábal, al señalar que el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (SIPINNA) no funciona, mientras que Anabel Magdaleno González externó que el gobierno federal busca trasladar funciones este organismo a nivel nacional.

La legisladora local Alma Alcaraz Hernández insistió que el tema de fondo es el de seguridad pública y mencionó que se ha pedido la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca.

Te recomendamos: Robo de vehículo, violación y violencia familiar, delitos con mayor crecimiento en Irapuato

Dijo que no debe desviarse la situación, no es un tema administrativo, es de seguridad pública, “porque no se llega al meollo del asunto, tiene que ver con la desintegración familiar, con la drogadicción”, recalcó.

Alfonso Borja salió en defensa de los dos funcionarios, “el tema es que logremos que toda la sociedad, comprendan el esquema de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, cuando pidió hacer uso de la voz para hacer rectificación de hechos.

Destacó que ni Zamarripa ni Alvar Cabeza de Vaca no tienen nada que con este tema y le pidió a la legisladora de Morena que “se ponga las pilas”.

Enseguida, pidió la voz Alma Alcaraz para alusiones personales, al señalar que “aquí nosotros estamos para legislar y somos un contrapeso del Ejecutivo y se deben pedir cuentas al gobierno estatal y ahorita se tienen nombre y apellido y son Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre quienes deben hacer su tarea”.

Ellos son los principales responsables de la seguridad pública, y se han puesto más de diez iniciativas para proteger a las niñas, niños y adolescentes del estado y mejorar las condiciones de seguridad de ellos, puntualizó.

Afirmó que mil 530 niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato han perdido la vida en este sexenio, lo que representa un 12.3 por ciento del total de homicidios registrados a nivel nacional para que esta entidad ocupe el primer lugar en México.