Celebran el Corpus Christi en el Jardín Principal

El Arzobispo de la Arquidiócesis de León, Alfonso Cortés Contreras, ofició la misa de Corpus Christi este jueves por la tarde en el Jardín Principal, con procesión al Templo Expiatorio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este año nuevamente el arzobispo de León volvió a encabezar la misa que representa el cuerpo y la sangre de cristo y que se representa en el pan y vino.

La misa inició a las 6 de la tarde en el Jardín Principal en donde Cortés Contreras pidió a los feligreses orar por la Santa Eucaristía, en la cual el católico acepta el cuerpo y la sangre de Jesucristo.

Dijo que esta es una fiesta santa especial que nació en Francia en la cual se celebra la presencia de Cristo en la Santa Eucaristía.

“Para reafirmar nuestra fe, celebramos sobretodo la presencia de Cristo silenciosa, como alimento del alma, que nos cuida, nos sostiene en todo nuestro camino, es una fiesta muy querida por la Iglesia, los invito a renovar la fe en el misterio santo, es lo que nos distingue de los hermanos protestantes, ellos dicen, como primer ruptura de Lutero es negar la presencia de Cristo en la Eucaristía, y de allí muchas cosas más”

Pidió a la población tener memoria no solamente para repetir una palabra o una fecha, sino hacer memoria para recordar desde el corazón.

“Pasar por el corazón un acontecimiento pasado, de tal manera que cuando hacemos memoria celebramos la Santa eucaristía y debemos pasar por el corazón el acontecimiento de la redención, es hacer real y presente el mismo acontecimiento ahora en forma sacramental, en forma espiritual y real, Cristo está presente realmente entre nosotros”.

Te recomendamos leer: Lanzan programa “100 Million Learners”

Enfatizó que el recuerdo de la Santa Eucaristía debe de ser el culmen de una vida cristiana, de celebrar la alianza sobre todo el día de la resurrección, no se debe celebrar la Santa Misa para cualquier cosa, yo me he encontrado en esta diócesis que se celebraba misa para todo, pero lo que pasa cuando se celebra misa tras misa, es que se vuelve una devoción y se pierde el sentir”.

Añadió que es importante celebrar una misa en eventos importantes y no deteriorarla, pues también se reduce el sacerdocio, “más cuando se hace por otros intereses, lo que estamos celebrando hoy es el Cuerpo y la Sangre de Cristo, es el centro de nuestra vida, es lo que significa la vida de Jesucristo y las palabras que hay que explicar para comprender mejor la Eucaristía”.

“Asimilamos a Cristo como asimilamos el alimento a través de la Santa Eucaristía, nosotros nos hacemos los consagrados de Cristo, fundimos nuestra vida, eso es sublime, la Santa Eucaristía, de allí la importancia de participar en comunidad, necesitamos darle el valor verdadero”.

Comentó que hoy tenemos una crisis del sentido de la significación de la memoria y se le busca cambiar al ser humano su identidad.

“Perdemos la memoria, perdemos la identidad, perdemos el recuerdo, la corrupción comienza por el lenguaje por no llamarle a las cosas y a las personas por su nombre, y en la Sagrada Eucaristía se tiene un alcance profético social”, concluyó.