Lanzan programa “100 Million Learners”

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Secretaría de educación y la UVEG buscan impulsar modelo educativo a nivel mundial lanzando la iniciativa “100 Million Learners” -100 millones de aprendices-, con el objetivo de internacionalizar más Guanajuato y sumar las acciones de Pacto Social por la Educación.

El Dr. Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional mencionó que la secretaría de migrantes se suma a la difusión de este programa a través de las plataformas de redes sociales así como las oficinas que tienen de enlace en Chicago, Dallas, Atlanta y Carolina del Norte generando acciones que permitan a los migrantes a prepararse de forma continua.

“Con estas acciones la secretaría apoya a migrantes para que tengan más herramientas para su apoyo y así se conviertan en profesionales en un futuro cercano desarrollando sus habilidades no solo en el extranjero sino también dentro de la entidad”, comentó.

“Los migrantes cuando son deportados llegan aquí con habilidades nuevas a ofrecer sus servicios. Ya no hay fronteras hoy si se puede, con este programa se puede llegar a 100 millones de personas”, añadió.

En cambio, la maestra Daniela Monroy González, director of Business Development of Latin America the School of Global Management dio a conocer que “100 Million Learners” está respaldado por instituciones de clase mundial.

Los cursos son gratuitos, cuentan con tres ofertas educativas, la primera es para emprendedores y son 19 módulos donde se explica que es la cuarta revolución industrial y como aprovecharla para tener éxito; el segundo curso que es el intermedio sirve para detonar las empresa y el tercer curso es para mantenerse con éxito.

José Ricardo Narváez Hernández, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato explicó que la UVEG es la universidad que tiene más alumnos a nivel estado y la segunda virtual más grande del país con alumnos en más de 50 países que van a aprovechar dicha oportunidad.

Para finalizar, Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de educación del estado de Guanajuato indicó que Guanajuato está aprovechando la tecnología para alcanzar la cobertura de estudiantes y tener alternativas pues la virtualización es una opción muy buena para que migrantes salgan adelante pero también es una alternativa para los estudiantes de México y para los guanajuatenses.