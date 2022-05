Celebran albañiles el Día de la Santa Cruz

Albañiles de León celebran el Día de la Santa Cruz, su día inicia con una misa en su parroquia más cercana, acostumbran a realizar una cruz de madera que luego es adornada con flores o cadenas de papel de china de colores, también se decora con flores naturales y listones, esta se lleva a misa y es bendecida junto con sus herramientas de trabajo, posteriormente las colocan en su construcción con el fin de pedir a la Santa Cruz que no sufran accidentes o caídas durante su trabajo.

Israel Salinas Guerrero de 40 años de edad, de oficio albañil dice disfrutar de su trabajo, para el “maistro” lo más importante es que sus clientes queden satisfechos con su trabajo ya que lo recomiendan y por lo tanto no tiene competencia en el Barrio de San Miguel. “Es más, a veces me falta tiempo para atender a todos mis clientes”.

Local [FOTOS] Albañiles: maestros de la mezcla y la cuchara

“Inicié a los 12 años como ayudante de albañil con mi padre porque no me gustó estudiar, en este tiempo no he tenido accidentes ni casos que lamentar porque siempre me gusta trabajar bien”.

Para Israel, luego de una jornada laboral de ocho de la mañana a seis de la tarde lo más importante es su familia, llegar a casa y ver a sus hijos y esposa es lo que le da las energías necesarias para continuar construir edificaciones y otras obras así como poner pasta, pintura, yeso y piso a casas y negocios donde trabaja.

Día de la Santa Cruz y su relación con los albañiles

Hoy se celebra el Día de la Santa Cruz como parte de una festividad religiosa, en León los albañiles acuden a una celebración eucarística donde los patrones les hacen una comida a sus trabajadores con bailes y sorpresas pero, ¿sabes cuál es su origen?

En el siglo IV, Constantino tenía que enfrentar una batalla contra el perseguidor Majencio. La noche anterior tuvo un sueño, en él veía una cruz luminosa en el aire y escuchó una voz que le decía “con este signo vencerás”.

Una vez empezada la batalla, mandó colocar varias banderas en los batallones, la victoria fue total y Constantino llegó a ser emperador y dio libertad a los cristianos.

La historia narra que Santa Elena, esposa del emperador fue a Jerusalén a buscar a la Santa Cruz en la que Cristo murió. Luego de varias excavaciones encontró tres cruces.

Para poder saber cuál era la de Jesús, al lugar del encuentro llevaron a una mujer agonizante, quien al tocar la primera cruz agravó su enfermedad, con la segunda continúo igual de salud, pero al palpar la tercera recuperó su salud.

La relación de esta historia con la celebración del Día del Albañil es cuando Santa Elena decidió buscar la Cruz de Cristo, pidió autorización para demoler el templo dedicado a uno de los dioses romanos, para ello movilizó a varios albañiles quienes un 3 de mayo hallaron bajo los escombros las tres cruces.

El dato

De acuerdo a la página Talent.com el salario albañil promedio en México es de $ 77,264 al año o $ 39.62 por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $ 60,000 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta $ 108,000 al año.