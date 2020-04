Cae 80% la venta de juguetes para el Día del Niño

León, Gto.- La venta de juguetes ha registrado una caída de 80% indicaron propietarios de importadoras, ya que en este año el Día del Niño no podrá celebrarse a lo grande por la emergencia sanitaria. Los pequeños empresarios lamentan que ellos no cuenten con los apoyos económicos que se han anunciado y que Canaco no les haya presentado un plan de rescate.

En estos tiempos de pandemia la venta de juguetes ha caído de manera drástica, señaló Ismael Torres propietario de Novedades Don Tomás, mencionó que este efecto no solo se hace presente en León sino en todas las ciudades del país, cuando en otros años es una fecha muy productiva para este giro.

“El bajo número de personas laborando y la dificultad que representa llevar alimentos para la familia, ha causado que la demanda de carritos, pelotas, juegos de mesa entre otros, permanezcan en los anaqueles”, indicó.

Serán los pequeños quienes más van a sufrir al no poder celebrar como en otros años esta fecha, en donde los abrazos a los niños eran acompañados con un juguete por muy sencillo que fuera.

La presencia del Covid-19 ha propiciado una afectación comercial en todos los giros, y no era de esperarse que el de juguetes fuera la excepción comentó Torres, quien hasta el momento dijo desconocer una sola iniciativa por parte de la Canaco para apoyar a los comercios afectados por la contingencia sanitaria.

Cierran negocios

Algunos encargados de locales de importadoras aseguraron que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a ellos para conocer de los apoyos que se otorgan por parte del estado y del Municipio, lo que ha causado el cierre de más de 20 negocios similares que se ubican en la Zona Centro de la ciudad.

