Se incrementa el uso de cubrebocas pero todavía faltan

León, Guanajuato.- León, Guanajuato.-Faltan unos cuantos por acatar las nuevas disposiciones que el fin de semana dictó Héctor López Santillana, alcalde de León, al hacer obligatorio el uso de cubrebocas y así evitar contagios de coronavirus.

En un recorrido hecho por el equipo de El Sol de León por las principales calles y paradas de camión en el primer cuadro de la ciudad, se notó a los ciudadanos más participativos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Toman 24 muestras para detectar coronavirus en León

La mayoría de las personas está usando esta medida de sanidad, la cual por las palabras del edil, se traduciría en detenciones por desacatar la orden, algo que al menos en esta jornada inicial no ha ocurrido.

Los que pasaron a proliferar son los negocios emergentes y ambulantes que ofrecen productos para la ocasión, cubrebocas hechos de neopreno, mascarillas protectoras, gel antibacterial y hasta guantes para evitar contagios.

Estos desde los 5 pesos el típico modelo quirúrgico de color azul y ligas en color blanco, y hasta los del material citado y lavable a 10, 20 y en algunos puestos hasta tres piezas por 25 pesos.

En el Sistema Integrado de Transporte se perciben a pocas personas desacatando el mandato del edil López Santillana, pero las sigue habiendo, pese a que desde hace semanas se indicó la obligatoriedad de usarlo y a partir de este lunes, habría sanciones.

“Pues de 10 personas, 8 ya traen cubrebocas por lo menos aquí adentro de la estación del SIT; la gente ya se lo puso. Nos dijeron que iba a ver Policía para no dejar entrar si no traes cubrebocas, pero no han traído a nadie”, comentó Karla trabajadora del SIT.

“Pues ahorita que venía en el transporte, como dijeron que era obligatorio ponerse cubrebocas, me lo puse antes de salir de casa y si se ve que la gente los está usando, son contados los que no lo traen”, expresó Alfonso, usuario de la Línea 1 del SIT.

En las principales calles y bulevares de nuestra ciudad, los conductores están haciendo su parte con esta ya cuestión obligatoria, mostrando los modelos más conocidos, aburridos y hasta los más divertidos y de personajes de historietas cómicas y demás.

“Pues no lo traigo porque no me acordé ahorita que salí de la casa, pero ya se ve más gente usándolos acatando las órdenes de la autoridad”, señaló Víctor vecino de la Zona Centro.