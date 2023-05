Buscarán que el Estadio León lleve el nombre de “Tota” Carbajal

León, Gto.- A manera de homenaje y seguir dando vida a la historia de Antonio “La Tota” Carbajal, la presidente municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que buscarán que el Estadio León lleve el nombre de “Cinco Copas”.

Si bien explicó que es una decisión que corresponde a la directiva del Club León, comentó que lo que sí se puede hacer desde su administración es construir una estatua por su destacada participación en el futbol en la sociedad con su altruismo.

“Yo creo que no es la primera vez que se ha recomendado un cambio de nombre, la Tota nos ha dejado mucho en esta vida, mucha experiencia, mucho aprendizaje y yo creo que tenemos que seguirlos recordando y reconociendo su trabajo. No dependen de nosotros, pero insisto, yo creo que hay que reconocerlo en vida como lo hicimos y sin seguirlo recordando, reconociendo y seguir sus pasos ahora que no está”, dijo.

Señaló que algo también importante es que la gente siga sus pasos para que cada vez haya más personas que hagan y entreguen su tiempo para los demás como él lo hizo durante sus últimos 25 años de vida apoyando a jóvenes en situación de drogadicción.

“Yo creo que es una propuesta y no solamente eso, insisto, es que lo conozcan, lo reconozcan y que más gente siga siendo, siga sus pasos para que cada vez haya más personas buenas en este municipio. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar, pero lo más importante es no dejar que su trabajo que hizo con tantos jóvenes, con tantos adolescentes se pierda”, comentó.

Además, dijo que hay muchas figuras del futbol que ya están jubilados y que pueden seguir sus pasos.

“Yo creo que se merece también tener algún tipo de monumento con él para reconocerlo, es una figura que insisto, aparte de lo deportivo, cada vida que tocó la cambió para bien. Creo que tenemos a muchos jugadores que hoy ya están jubilados, que son fuente de inspiración y que podrían justamente seguir sus pasos”.