Basureros en vía pública, otro problema en León

León, Guanajuato.- Al inicio de la semana, vecinos de la calle Cuzco en la colonia La Carmona, se quejaron del basurero y tiradero de escombro en la vía pública de Avenida Porto Alegre.

Este problema comentan lo han tenido por años, donde mismos vecinos y personas ajenas a la colonia tiran sus desperdicios, la noche el horario más socorrido, pues el alumbrado público brilla por su ausencia.

Lo limpiaron hace unos meses los del SIAP y lo dejaron sin nada de basura; pero sólo duro limpio unas tres semanas y después vivían a dejar su tiradero con camionetas cargadas de escombros; siempre es por las noches.

María Vecina de la calle Cuzco

De acuerdo a la información pedida a la dirección del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP), fue el pasado mes de febrero que en dicho lugar ubicado atrás de una zona comercial, se hicieron las labores de limpieza.

Indicando además, sólo en una ocasión habían recibido un reporte formal por las molestias causadas por el arrojo de desperdicios y demás residuos sólidos de cualquier índole.

El punto sin lugar a dudas, también es intransitable a cierta hora del día y por las mañanas, los asaltos le tocan a cualquiera y a lo que van los amantes de lo ajeno, esto según lo comentado por el vecindario.

Enero a marzo 2020

Del mes de enero a marzo del año en curso el SIAP, ha recibido 346 solicitudes para buscar a propietarios de lotes baldíos y se sancionó a dos en este mismo lapso de tiempo por no cumplir con la limpieza.

Las penas en moneda, alcanzan los 30 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización, con información del INEGI, una UMA diaria, equivale a cerca de 87 pesos y más de 2 mil 640 si la medida es mensual para la equivalencia.

Además en el primer trimestre de este año 2020, el SIAP ha recibido 346 solicitudes para buscar al propietario de lote baldío y haga su limpieza, por su parte la dirección limpió 90 lotes baldíos por no localizar al propietario y donde se tuvo acceso para ello.

173 propietarios cumplieron con la limpieza de su predio en tiempo y forma, 45 lotes baldíos, según lo informado por el SIAP, no se han podido atender porque no se tiene información de CATASTRO y la propiedad está cerrada o no se puede entrar.

Otra denuncia por basura en vía pública en el ITL

Y no es que sean los únicos casos de la ciudad, pero este mal de desperdicios dejados por propios ciudadanos en áreas públicas es cosa de todos los días, como le pasa a los vecinos de las inmediaciones del Instituto Tecnológico de León en la colonia Industrial Julián de Obregón.

Gran parte de lo que es su barda perimetral, está custodiada por los kilos y kilos de escombro, basura y todo tipo de desperdicios, pero en este caso el SIAP, poco puede hacer, pues la limpieza la tiene que realizar la escuela.

De hecho, todos los dueños de establecimientos (casa o negocio) es responsable de la limpieza del frente de su propiedad o colindancias hasta la medianería de la calle.

2019 IMPLAN

El Instituto Municipal de Planeación de León (IMPLAN), de acuerdo a su reporte final del año 2019, tienen el acumulado de alrededor de 6 mil hectáreas de baldíos, tan solo dentro de la mancha urbana.