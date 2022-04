Basura da mala imagen a la Zona Piel

Vecinos, turistas y comerciantes que diariamente se encuentran en las inmediaciones de la Central Camionera y la Zona Piel, alzaron la voz ante la problemática que viven todas las mañanas al encontrar abiertas todas las bolsas de basura, esta última esparcida por varias cuadras.

Por todo el bulevar Hilario Medina, por las mañanas el personal de aseo público se encuentra con calles llenas de basura, la cual está sobre toda la banqueta y parte de la cinta asfáltica, a decir de los mismos trabajadores es un problema muy constante en la zona.

“Empezamos a recoger por lo regular a las 7:30 de la mañana, pero antes de eso la zona es un desastre, nos vacían toda la basura que sacan de los mismos locales, son bastantes bolsas, nosotros creemos que son los mismos que andan pepenando”, mencionó uno de los trabajadores de limpieza.

Dichos trabajadores piden a los pepenadores que se saque la basura aprovechable de una manera correcta y que posteriormente cierren las bolsas, ya que al dejarla abierta algunos animales suelen regarla más.

El exceso de desperdicios regados genera una mala imagen para todos los turistas que llegan a la ciudad, ya que al bajar del camión y salir de la Central Camionera, la primera imagen que se encuentran, es un León lleno de basura.

“A mí no me gusta, da mala imagen, a parte ese el lugar donde viene toda la gente de fuera y que se encuentren con un basural no está bien. No sé si sea directamente de la gente o de los locales de aquí, pero también es más conciencia de todos, que debe de estar limpia la ciudad”, comentó Jorge Enríquez, vecino de la zona.

Tan solo en un recorrido realizado por este medio de comunicación, nos percatamos que a lo largo de la Zona Piel, específicamente en el bulevar Hilario Medina, así como las calles Españita, Nuevo Vallarta y Salina Cruz, botellas de alcohol vacías y todo tipo de basura (hasta partes de una cama) se encontraba sobre la banqueta.