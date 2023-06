Automovilistas piden piso parejo con ciclistas; no respetan avenidas ni señalética

León, Gto.- Ahora automovilistas y motociclistas piden piso parejo con ciclistas , aseguran que no respetan señalética, sentidos de las avenidas ni semáforos y no se les puede multar.

De acuerdo a los conductores también se necesita un reglamento vial y de movilidad donde incluya a los ciclistas pues también han ocasionado accidentes hasta con peatones y no hay quien los sanciones.

El Reglamento de Movilidad para el Municipio de Guanajuato del 2019 indica que el ciclocarril es “La porción de vialidad que ha sido designada por medio de delineaciones, señalización y otras marcaciones horizontales que indican la preferencia y el uso exclusivo de los ciclistas”.

Además, la ciclovía es “la vía segregada del flujo vehicular enfocada a la circulación de bicicletas y en donde se prohíbe el tránsito de vehículos motorizados”.

“Ya hasta cámaras para fotomultas van a colocar y a los ciclistas cuándo los van a regular, estamos hablando de que sea piso parejo porque en diversas avenidas y de la más concurridas se han visto a estas personas hasta en sentido contrario, es más en las mismas calles dan la vuelta sin precaución y nosotros llevamos las de perder”, comentó Juan José Ledezma.

En cambio, los peatones se sumaron a esta petición porque también invaden las banquetas, aunque haya zonas exclusivas para que circulen.

De las avenidas que no respetan aunado a calles es Torres Landa a la altura de la Piscina van hasta en sentido contrario, en bulevar Hermanos Aldama a la altura del Timoteo Lozano no respetan semáforos ni señalética, en Torres Landa los ciclistas no respetan a los peatones en el cruce de las estaciones del SIT, en bulevar Miguel Hidalgo a falta de ciclovía se suben a las banquetas y dicen que en Zona Centro todo lo anterior sucede frente a los ojos de Policía Vial.

La otra realidad

Por otro lado, los ciclistas también se han manifestado por víctimas de atropello porque automovilistas tampoco respetan las avenidas ni ciclovías y también han exigido espacios dignos además de seguridad pues han sido constantes de asalto, robos y otros delitos.

En la administración de Alejandra Campos Gutiérrez, uno de sus compromisos es llegar a los 300 kilómetros de ciclovías en la ciudad durante los tres años de su gobierno y colocar más estaciones de bicis.

Según el Plan maestro de ciclovías de 2016 por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en su diagnóstico revela que la calidad de ciclovía -señalamientos, semaforización, pintura, equipamiento en general de las ciclovías existentes- es buena con un 67.16 por ciento, moderada con 20.96 por ciento y pobre con 20.96 por ciento.

También da a conocer que la ubicación en su mayoría con 72.03 por ciento es por camellón mientras que por la banqueta es de 12.05 por ciento además de arroyo vehicular y en márgenes de arroyo. De manera actual la ciudad cuenta con más de 216 kilómetros de ciclovías.

¿Qué es lo que falta?

De acuerdo a los propios ciudadanos falta cultura vial y sanciones para que todos los ciudadanos se alineen y por supuesto el respeto a los demás y más ciclovías, más seguras, continuas y adecuadas conforme recomendaciones internacionales, para evitar problemas viales.