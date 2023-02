Aumento de un peso a tarifa de transporte público pegará en la economía: usuarios

León Gto.- Usuarios del transporte público en León aseguran que el aumento de un peso pegará en sus bolsillos aunque agradecen que se haya reconsiderado y no subir los cuatro pesos que se habían propuesto desde el comienzo los concesionarios.

“Si afecta ese aumento, mi hija va a la escuela y gasta tres camiones más o menos, si son cuatro pesos si daña bastante, pero aumentar un peso para como está el servicio, mejor dejarlo como está, también a veces el modo de los choferes son muy groseros y la espera es de 45 minutos hasta una hora”, dijo Ma. Elena Rodríguez

Mediante un recorrido realizado por El Sol de León, pudimos constatar que sobre todo en horas pico y durante el tiempo de la Feria Estatal de León, la demanda en el transporte público es basta, tanto que usuarios que esperaban su transporte tuvieron que esperar hasta tres orugas para poder subir.

Lo anterior sin contar el paradero Poliforum, ya que debido a que se lleva a cabo la Feria la logística en este punto es diferente que en otras estaciones, donde la gente se aglomera y en muchas ocasiones trata de entrar a la fuerza empujando a terceros.

Tania diariamente utiliza el transporte público para dirigirse a su escuela en la zona centro de la ciudad, ella refiere que solo gasta en el viaje de ida y vuelta, sin embargo, para ella el aumento a la cuota de transporte no representaría un gasto que afecte sus bolsillos.

“Quizá para otras personas que no están bien económicamente de trabajo, que a veces no ajustan el pasaje o se quejan que aumentaron, a ellos yo pienso que si les va a afectar, porque no toda la gente tiene tantos recursos para pagar”, mencionó.

Otra de las exigencias de los usuarios es que no existe venta de las tarjetas generales, por lo que se ven obligados a pagar en efectivo y generar grandes filas en espera de su turno para ingresar a los paraderos.

“La verdad casi no lo ocupo, solo de vez en cuando, más que nada a los que trabajan diario que ocupan diario el camión si existe problema pero para mí no”, comentó Pedro.