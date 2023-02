Manifestaciones contra el transporte no tienen razón: Concamin

El presidente de la Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que las manifestaciones que se están llevando a cabo por el incremento a la cuota del transporte público en León no “tiene razón” y consideró justo el peso que está por aumentarse a la tarifa.

“No es posible que tú tengas una empresa que tenga inflaciones de 7, 8% casi 9 y no aumentes, vas a tronar, que hubo una manifestación que están en contra, a ver, todos estamos en contra de que aumente, una cosa es que estemos en contra y otra que tengas la razón, no tienen razón esas manifestaciones ¿Por qué? Porque fue un peso, un peso cuánto te representa de lo que cobraba”, comentó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El empresario señaló que desde el 2019 no se ha subido el pasaje en León pese a que la inflación ha aumentado de manera considerable, y ante esta lógica, dijo que el aumento debería ser de más de dos pesos y sólo se incrementó uno: “aumentaron un peso, que no frieguen, se manifiestan, eso ya es más estarle buscando chiches a las gallinas que no tiene” agregó.

Con este contexto dijo que se les “está aumentado una nada” y que lo ve como un beneficio comparado con el incremento al salario mínimo que se ha dado durante los últimos años.

En cuanto al apoyo de los más necesitados comentó que ya es trabajo del municipio y que el gobierno de León lo está haciendo con el subsidio de más de 95 millones de pesos para que el incremento no sea más de lo que ya está pactado y que se votará este jueves.

Local Este jueves se define el aumento al pasaje del transporte en León a 13 pesos

“La gente más amolada por supuesto que hay que apoyarla, pero ahí es donde entra el municipio que fue lo que dio se subsidio de 95 millones de pesos para apoyar a esta gente, también que lo vean, no les aumentó lo que se debe de aumentar porque el municipio los está apoyando”, aseguró.

También se dijo a favor de que la tarifa se actualice de manera anual como lo hace Sapal, pues no hay necesidad de que el municipio y los concesionarios se peleen con la ciudadanía.

“¿Por qué no hacerlo como lo hacen en Sapal que va el aumento de la tarifa del agua de acuerdo a la canasta básica o salario mínimo? Que se busque cuál mecanismo es mejor para qué, que caso estarte peleando cada año con la autoridad, es muy desgastante tanto para la autoridad como para los concesionarios”, agregó.