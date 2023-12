Así se vivió la posada en delegación Las Joyas

En la Plaza de la Ciudadanía "Efraín Huerta" en la delegación Las Joyas, se realizó la posada navideña encabezada por el Municipio de León.

Local Dulcerías presentan lleno total por festividades navideñas

Bajo las escaleras de la biblioteca municipal "Juanita Manríquez Lara" se realizaron diversas exhibiciones de los atletas de la zona.

Los jóvenes y niños deleitaron al público con presentaciones de baile Tahitiano, Box, Karate, Taekwondo, guitarra, capoeira, danza fitness,

Con presencia de cientos de familias y vecinos de la delegación Las Joyas, Alejandra Gutiérrez, Presidenta Municipal, Ernesto García Caratachea Secretario para el Desarrollo Social estuvieron presentes en la posada.

Con los típicos cánticos de posada, peregrinos y posaderos encendieron la linterna de sus celulares a falta de veladoras.

Los vecinos estuvieron comiendo tamales, bailando y coreando “En el nombre del cielo os pido posada… Entre Santos peregrinos, reciban esté rincón, que, aunque sea pobre la morada, os la doy de corazón”

La alcaldesa Ale Gutiérrez, lanzó un emotivo mensaje al público "Hoy queremos impulsar las tradiciones navideñas, debemos de dar gracias por todo lo que tenemos, por la gente que nos rodea, en estas fechas necesitamos esparcir el amor, cada uno de ustedes tiene un don, al tocar a otro, cambian a la persona, agradezco a cada artesano local, cada maestro, gracias por impulsar a todos los niños, queremos que una persona salga adelante y que cuando lo haga lo que ha otro y lo convierta en otra persona que salga adelante", mencionó.

Local Colaciones, los dulces tradicionales de las posadas que aún son buscados

Además, recalcó “Lo más importante es dar algo, y no algo material, el fin de año se presta para volver a empezar, ¿qué queremos el próximo año? Más trabajo, más amor y más energía, pero eso no solo se logra soñando, si no trabajando día a día" Concluyó.

La posada concluyó con regalos de bolsas de dulces a los asistentes y una piñata.