Así celebraron a “La Morenita” en el Santuario de Guadalupe este 12 de diciembre

Miles de personas abarrotaron las calles de Zona Centro caminando con rumbo al Santuario de Guadalupe para celebrar el 481 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe ante Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

Mili Romero, madre de Sabrina, quien acudió al Santuario caracterizada de la Virgen de Guadalupe, compartió su historia.

“Traigo a mi hija todos los años, ella de chica se enfermaba mucho, estuvo a punto de morir varias veces, pero la Lupita me ayudó mucho a salir adelante, ella fue quien la salvó de que no se me muriera, nuestra manda fue que cada 12 de diciembre traería a mi angelita vestida de la virgencita”, declaró la señora Mili.

Las personas hicieron fila desde la entrada del Santuario hasta el altar para ofrecer a la Virgen ramos de flores, imágenes, listones, una oración, petición, agradecimiento o simplemente una felicitación

Al llegar al frente, al virgen se encontró rodeada de cientos de cientos de coloridos ramos de flores, los guadalupanos recibieron una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y una bendición por parte del padre.

A las afueras del Santuario, la música no paró de tocar, grupos de banda, cumbia y alabanzas guadalupanas fue lo que resonó entre los asistentes, quienes alzaban sus imágenes al cielo con fervor.

“La morenita le hizo el favor a mi papá de librar el Cáncer de pulmón, mi niño siempre se la pasaba rezando por su abuelo, era algo muy tierno verlo hincado rezando por su abuelo todas las noches, el fue muy fuerte, desde que se enteró siempre estuvo seguro de que se iba a sanar, una vez que estuvo limpio, el mismo le prometió a la Virgen que se vestiría de Juan Diego y la llevaría cargando hasta el Santuario, hoy se da por concluida la manda”, relató Ana María Prado sobre la vestimenta de su hijo.

El Día de la Virgen de Guadalupe, celebrado cada 12 de diciembre, es una de las festividades religiosas más importantes en México y en comunidades católicas de América Latina y Estados Unidos. Conmemora las apariciones de la Virgen María al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531.

Este día es marcado por misas, peregrinaciones, cantos de mañanitas, danzas tradicionales como la de los Matachines, y festividades comunitarias. La Virgen de Guadalupe es venerada como la Patrona de México y símbolo de la identidad y fe católica en la región, uniendo a fieles de todas las edades y orígenes en celebración y devoción.