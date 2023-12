San Miguel, un barrio devoto a la virgen de Guadalupe

León, Gto.- El Barrio de San Miguel es uno de los más antiguos de la ciudad, desde hace más de 20 años en las bardas de las casas demuestran su devoción a la Virgen de Guadalupe.

Local Así se llevará la 83 Magna Peregrinación Nacional del Trabajo

Al recorrer las calles podrás observar a la “Morenita” pintada afuera de negocios, escuelas y fábricas como símbolo del amor y protección, al menos eso dicen sus habitantes.

Algunos murales se han realizado porque los jóvenes que viven por la zona piden permiso a los propietarios para utilizar la pared como lienzo, esto porque tienen talento y para dar gracias que salieron de algún vicio o de un problema familiar.

Para las personas, el que la virgen esté presente en las calles equivale a protección y al pasar frente ella inclina su cabeza para recibir su bendición.

En cambio, otros jóvenes han sido contratados por dueños de negocios para representar a la virgen con su mando y ángeles a sus costados, de esta manera encomiendan sus negocios para evitar robos, que haya más clientes o simplemente por gusto.

Una de las más icónicas es la imagen que se ubica en la calle Centenario esquina con Río Conchos, también está el Papa Juan Pablo II, anteriormente tenía un barandal y le colocaban flores ahora, para no impedir el paso sólo tienes dos palmeras chiquitas a los lados.

Local Se instalarán 250 ambulantes afuera del Santuario de Guadalupe el próximo 12 de diciembre

“Tengo 12 años con mi negocio y no me ha pasado nada, la virgencita siempre cuida, yo aquí rento pero me contaron que unos jóvenes fueron los que vinieron a pedir permiso a los dueños de pintar una virgen, ahora de repente vienen a retocarla”, comentó Mayra.

Cada año, para el 12 de diciembre, los devotos colocan flores como rosas o nochebuenas en algunos murales, algunos hasta fiesta le hacen, le ponen sonido, le rezan y reparten comidas o hacen kermesse para que todos los vecinos disfruten una tarde de convivio.

VIRGENCITAS DEDICADAS A LOS QUE YA SE FUERON

También se dice que muchas de estas vírgenes están en honor de personas que perdieron la vida de una forma trágica,

También cuentan con el nombre de integrantes de bandas que forman parte del Barrio de San Miguel “la virgen es su estandarte”.