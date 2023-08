Asegura Alejandra Gutiérrez que en reunión del sábado la acompañaron 2 mil personas y “ahí no hubo camiones”

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, descartó que durante su encuentro con más de dos mil personas el sábado en San Francisco del Rincón hayan llegado camiones con gente para acompañarla.

El encuentro fue con líderes panistas como el ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y diputados del PAN como Román Cifuentes y Fernando Torres Graciano. Fue el ex presidente municipal de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, quien organizó el evento.

“Quiénes vieron ahí no hubo camiones, ahí fueron puras personas particulares que fueron de cada rincón del estado, me invitaron a una reunión regional con amigos ahí en San Pancho y fue impresionante porque habían invitado a un número de personas y nos fue súper, súper, casi dos personas las que asistieron”, dijo.

“REGLAS CLARAS”

Aunque no precisó fecha, Gutiérrez Campos comentó que será esta semana cuando tengan un segundo encuentro Libia García, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el presidente nacional del PAN Marko Cortés, con el ex gobernador de Morelos, Marco Adame para aterrizar temas sobre las mesas políticas que establecerán el rumbo del partido hacía el 2024.

Señaló que lo que quieren es tener reglas claras luego de que hace una semana, Libia García Muñoz Ledo dijo que no habrá “mano negra” en el proceso y que no importaba si no llegaban a un acuerdo, pues los estatutos del partido son claros.

“Yo espero que se pongan las reglas del proceso y ya luego comentaremos, primero que se pongan las reglas y se defina porque hoy platicamos que todavía no están las reglas, entonces lo que estamos pidiendo exactamente es que exista una metodología clara donde se garantice un proceso que sea el mejor.

“Todavía no se define cuál va a ser porque los estatutos tienen diferentes métodos y todavía no está definido, en los estatutos mencionan diferentes métodos, están desde la designación, una elección interna o métodos especiales que pueden ser aprobados por parte de la permanente estatal y posteriormente confirmado por la permanente nacional”. agregó.

Añadió que han sido muy respetuosos del tiempo de la administración por lo que garantizó que estas reuniones no se llevan a cabo en horario laboral.

LIBIA PIDE UNIDAD A ALEJANDRA

Por su parte la titular de Sedeshu, Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que en la mesa política con el ex gobernador de Morelos, Marco Adame que se realizará esta semana sin fecha aún definida, buscará la unidad del partido

Volvió a enfatizar que en caso de no llegar a un consenso con Alejandra Gutiérrez, avalará el proceso interno del PAN en el estado de Guanajuato, donde siempre se ha respetado al que gana y se escucha a la militancia y a los ciudadanos.

“En la mesa con Marko Cortés expusimos las ventajas competitivas y hoy queremos refrendar el gobierno de Guanajuato, yo hable en la reunión pasada de los respaldos de los liderazgos que nos acompañan, tengo la interlocución con las fuerzas políticas, eso también es importante en la mesa, voy a privilegiar la unidad, será una elección compleja, no podemos caer en la soberbia de pensar que tenemos garantizado el triunfo, al contrario, tenemos que trabajar por él”.

Concluyó que al igual que Alejandra ya se reunió con el exgobernador Miguel Márquez, así como con otros exgobernadores como Carlos Medina, Vicente Fox, Juan Carlos Romero Hick, Juan Manuel Oliva y hasta con el interino Héctor López Santillana.