Arrancan festejos del 150 aniversario de La Judea, en Purísima del Rincón

León, Gto.- Este domingo arrancaron los festejos del 150 aniversario de la tradicional "Judea" del municipio de Purísima del Rincón con una procesión y bendición de Palmas por el Domingo de Ramos.

La Judea es uno de los eventos más importantes de Guanajuato que se lleva a cabo cada año en Semana Santa en dicho municipio donde llegan miles de visitantes también para pasar un momento agradable en el pueblo del rincón y degustar de sus deliciosas enchiladas con cecina.

Este domingo el evento comenzó después de las 10 de la mañana caminando por las diferentes calles del municipio, donde los feligreses iban con sus palmas arriba hasta llegar a la Plaza Principal donde se llevó a cabo una misa en conmemoración al día.

MIÉRCOLES SANTO

Sin embargo, los festejos no quedan ahí, pues para el Miércoles Santo se espera el primer recorrido de La Judea por las diferentes calles a las 3 de la tarde.

El evento comienza en la Casa de la Cultura que se ubica en la calle 5 de Mayo. Ya a las 8:00 de la noche se llevará a cabo la ceremonia del Prendimiento de Jesús. (Zona Peatonal del Jardín Principal, frente a Museo "Hermenegildo Bustos") y a las 8:30 será la Procesión del Divino Preso con un recorrido que marca la siguiente ruta: Jardín Principal, J. López Mojica, I. Allende, Hidalgo y Santuario.

JUEVES SANTO

El Jueves Santo el primer evento comenzará a las 11:00 am con otro recorrido de La Judea. El inicio será de la siguiente manera: Casa de la Cultura, calle 5 de Mayo. 11:15 am Homenaje en Panteón Municipal y 11:45 am Homenaje a Hermenegildo Bustos (Monumento a la entrada de la ciudad).

VIERNES SANTO

El Viernes Santo a las 9:00 am será la Sentencia (explanada de Presidencia Municipal).

A las 11:00 am Las Tres Caídas con inicio calle Francisco I. Madero #325 hacia Jardín Principal y la Crucifixión (frente al Museo "Hermenegildo Bustos").

A las 3:00 pm se pedirá un minuto de Silencio (presencia de la "Judea" en Jardín Principal y arranca el evento estelar donde se esperan Miles de personas como cada año).