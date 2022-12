Apuestan por inteligencia contra la delincuencia

Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno de Guanajuato, aseguró que en ningún momento la delincuencia ha rebasado a las autoridades estatales y dio a conocer que en la entidad ha sido implementada una nueva estrategia de seguridad, en donde se trabaja por regiones, pero además se le apuesta a la inteligencia para detener a los generadores de violencia en varios municipios.





Libia Dennise García, secretaria de Gobierno.





“Lo que estamos haciendo es una estrategia que involucra a diferentes regiones, no sólo al Corredor Industrial, sino a diferentes regiones y sobre todo algo que es muy importante y que nos ha pedido el gobernador que sea una estrategia focalizada también con temas de inteligencia, no sólo que estén identificados, sino ir por estos generadores de violencia que están en estos municipios o regiones y que esto nos baje la incidencia delictiva”, dijo en entrevista durante su visita a Irapuato.

Además, Libia Dennise García Muñoz Ledo que aparte de reforzar la estrategia de seguridad, también se sigue apostando a fortalecer a las policías municipales, para que estas corporaciones puedan hacer lo propio contra la delincuencia.

“Las policías municipales son una parte fundamental, pero también la entendemos como la cadena más débil de la estrategia de seguridad, no porque no quieran trabajar o porque no estén trabajando, sino porque la limitación y la eliminación de los fondos de apoyo que había para los municipios los hacen vulnerables, por eso es que el gobernador ha apoyado a los municipios y ya llega a casi mil millones de pesos este fondo de seguridad y lo que busca es no sólo dar el recurso, sino que cumplan con los compromisos y ahí se va dando seguimiento y uno de los temas importantes es la depuración de las policías municipales”.

La Secretaria de Gobierno explicó que así como hay municipios que están cumpliendo en depurar a sus policías, como Irapuato y León, también hay otros que no han atendido el tema y es algo que estarán apretando en lo que resta del año y durante todo 2023.





Se busca fortalecer a las policías.





Aunado a ello, Libia Dennise García Muñoz Ledo expuso que otro tema en donde reforzarán los trabajos será en el combate al narcomenudeo, pero no sólo con más patrullajes, sino con una estrategia de prevención de las adicciones.

Y es que explicó que una gran parte de los homicidios en el estado son por temas derivados de la venta y consumo de drogas.





La Secretaria de Gobierno dijo que no están rebasados por el crimen.





“Lamentablemente algunos de los hechos en donde han fallecido menores de edad han estado vinculados con estos temas de delincuencia organizada, entonces es importantísimo seguir dando la batalla, ayer mismo teníamos una reunión de seguridad, en donde estamos anunciando el reforzamiento de esta estrategia junto con Sedena”.