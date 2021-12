Apuestan a generar gratuidad para ciudadanos que no tienen derechohabiencia médica

Irapuato, Gto (OEM - Informex).-El diputado local, Víctor Zanella Huerta, dijo que 93 % del recurso del que dispondrá el Gobierno del Estado para 2022 se destinará para dar atención a rubros como salud, educación y seguridad.

El legislador destacó que el objetivo para el próximo año es generar gratuidad en servicios médicos para ciudadanos que no cuenten con ninguna derechohabiencia.

Destacó que no se impusieron nuevos impuestos a los ingresos de la entidad, situación que es positiva para el estado ante los recortes de presupuesto Federales que desde el inicio de la actual administración Federal han castigado a Guanajuato.

"En la parte de los ingresos es importante señalar que no hay impuestos nuevos, no hay aumentos en las tasas ya vigentes y no hay deuda adicional a la que ya previamente había sido autorizada por el Congreso del Estado y en la parte del egreso es importante señalar que el 93 % de los recursos que el Gobierno del Estado va a estar ejecutando son para seguridad, educación y salud".

Señaló que pese al abandono Federal que ha sufrido la entidad desde el Congreso del Estado se sigue aumentando el presupuesto para becas y para adultos mayores que son indispensables para el desarrollo social en el estado.

Manifestó que pese a los recortes de presupuesto Federales los legisladores están creando las condiciones para que el Ejecutivo Estatal y los municipios den los resultados que la ciudadanía espera.

"No dejamos de lado y aumentamos presupuestos para las becas, para el apoyo a los adultos mayores, pero también programas que reactiven la economía ante este abandono Federal, que no ha llegado un recurso adicional para Guanajuato y estamos de pie como Guanajuato entregando buenas cuentas a los ciudadanos y dando los instrumentos para que el ejecutivo y los diversos poderes y organismos autónomos puedan cumplir en el 2022 a los ciudadanos".