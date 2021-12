Entregan premio estatal a personas con discapacidad

León, Gto.- La senadora por Guanajuato, Alejandra “Wera” Reynoso reconoció a personas con discapacidad destacadas en diversas actividades, a través del mecanismo de participación ciudadana denominado “Embajadas Juveniles con la Wera” en un evento que se llevó a cabo en el hotel Nueva Estancia.

El Premio a personas con discapacidad es una iniciativa de la Embajada de Personas con discapacidad como colectivo integrante de las Embajadas Juveniles, quienes además han impulsado el Registro Integral de Discapacidades y Personas con Discapacidad que buscar contar con datos reales de la población que tiene algún tipo de discapacidad e información integral sobre derechohabiencia, nivel educativo, oportunidades laborales, entre otros, con la finalidad de diseñar mejores políticas públicas para la población en esta situación.

Alejandra “Wera” Reynoso.Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Los galardonados que recibieron un reconocimiento y un premio en especie fueron Ángel de Jesús Camacho Ramírez en la categoría de Valor Deportivo por su destacada participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y Ángel Florencio Merino Torres en la categoría de Talento Artístico por su destacado trabajo con el apoyo de su boca como medio para plasmar su pintura en gorras que comercializa.

Así como Sergio Alejandro Martínez Hernández en la categoría de Trayectoria Social; Vicente Martínez Gómez en la categoría de Trayectoria Académica y Elizabeth Medellín Torres en la categoría de Empresa Socialmente Responsable.

También se hizo entrega del Premio Especial a la Trayectoria e inspiración para la Juventud, Jesús Hernández Hernández, así como mención honorífica a Mayela Aguiñaga Bravo, Patricia García Flores, María Concepción Correa Tovar, Cristian Ana Laura Saucillo Sánchez, Santiago Venegas Cervantes, José Alberto Guerrero Mireles, Manuel Leonardo Arreola Medina, Pedro Ramón Torres Piceno y Fernando Juárez Barrera.

Reynoso informó que la convocatoria se lanzó desde noviembre,y es la primera vez que se hace el reconocimiento a las personas con capacidades diferentes, y aunque se ha avanzado en política pública, pero no lo suficiente.



Dijo que es un tema que lleva años, hacen falta esas oportunidades para que puedan poner su negocio o se emplee un trabajo.

Recalcó que desde la parte legislativa en esta semana se hizo una Reforma a la Ley General de Inclusión laboral para las personas con discapacidad reconociendo la necesidad y las posibilidades para que tengan un trabajo digno y por otro lado, en la Ley Federal del Trabajo se les reconoce el derecho que tienen a laboral, de acuerdo con el Artículo 123.

“Viene una reforma mayor que ya está aprobada en comisiones, en la del Trabajo que no ha pasado al pleno pero es todo un capítulo nuevo,donde se habla en qué condiciones, qué debe de suceder justo algo nuevo que es súper importante, y es que cuando menos el 5% de la plantilla de personal sean personas con discapacidad, auditiva, visual, mental, cognitiva”, adelantó.

Dijo que mediante la parte legislativa continúan viendo qué les corresponde y reconociendo que las capacidades se tienen y llegan a fortalecer los equipos de trabajo.

Falta fortalecer sistemas de información

“Se tiene que ver no sólo de la perspectiva de asistencialismo sino de desarrollo, con el afán de ayudar; primero hay que sensibilizar, ubicar donde están, que es otro de los grandes pendientes porque en la Ley Federal del Trabajo establece que debe existir un sistema nacional de información de personas con discapacidad que en los hechos no existe incluso la propia Comisión Nacional para la Protección de Personas con Discapacidad en un boletín de hace dos años decía que no hay información, cuando INEGI levanta su censo pregunta si hay personas con discapacidad no pregunta de qué tipo, falta información”, explicó.

En Guanajuato debe existir un sistema estatal, pero todavía no se logra el engranaje porque es un tema de salud, se tiene que nutrir desde la Secretaría de Salud que reporta los nacimiento de estas personas, lo que no pasa con los adultos.

Mencionó que falta fortalecer los sistemas de información, por lo que impulsa para que desde la parte federal y local se logre se logre el censo de discapacidades y discapacitados a fin de que la promoción del empleo sea con mayor precisión.