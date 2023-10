Aprendizajes de ITM 2023: A Guanajuato le quedan 5 años para hacer realidad el Nearshoring

León, Gto.- Más empresas socialmente responsables de sus puertas hacia afuera y más educación dual, es lo que se necesita considerar para que el fenómeno del Nearshoring traiga desarrollo a las entidades donde se instalen. Para que las empresas se muden a zonas industriales, donde se encuentran sus clientes, solo tienen cinco años para convencerse. Es la vigencia de este fenómeno en la industria.

En el foro de Embajadores, Una visión global del nearshoring en el marco de la quinta edición de la Industrial Transformation México, ITM 2023 de la Hannover Messe, Ramón Alfaro, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable; Bernd Rohde, CEO de Italian German Exhibition Company México de Deutche Messe; Wolfgang Dold, embajador de la República Federal de Alemania en México y Jorge Pedro Aznar, Ministro Consejero y jefe de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, dialogaron de los factores primordiales para que las empresas se trasladen a puntos estratégicos como Guanajuato.

“El Nearshoring tiene mucho que ver con temas quizás alejados, pero importantes hoy en día, como la sostenibilidad y la circularidad de nuestras operaciones industriales. Estás cuantiosas sumas millonarias solo llegarán al país, si México transita a este modelo de economía circular del que tanto se habla”, señaló Rodhe.

Los próximos cinco años son decisivos para el fenómeno del Nearshoring. Coincidieron los ponentes del foro. El traslado de las empresas a zonas cercanas a sus clientes tendrá vigencia para los próximos 20 años. Los primeros cinco, son esenciales para que estados como Guanajuato atraigan las inversiones, después de esos cinco, será difícil, las empresas ya habrán decidido.

¿Qué ofrece Guanajuato?

Bernd Rodhe dijo que es necesario hacer una introspección para saber si el estado cuenta con lo necesario para recibir las inversiones que ya están en camino. “¿Qué tenemos y qué nos falta para hacer la oferta competitiva?”, cuestionó.

Actualmente Guanajuato es la quinta economía del país, “esto va de la mano del gran esfuerzo que se ha hecho en esta administración, para llegar a este resultado”, reconoció Rodhe. Además, la edad promedio de la población mexicana oscila entre los 28 y 30 años. Mientras que en Alemania andan por los 48 años, en Italia, 47, en España y Francia, alrededor de los 46 y en algunos países asiáticos en los 49.

“Cuando en México hablamos de esos 28, 29 años hablamos de una gran ventaja que tenemos que recalcar. No solamente la cantidad de esa ventaja demográfica sino también la motivación, el talento, la capacidad que tienen los jóvenes mexicanos”, dijo el CEO de Italian German Exhibition Company México.

Sin embargo, la capacidad industrial de todos los parques industriales que hay en México, es de 60 millones de metros cuadrados, pero Vietnam, que es el número uno en la industria, tienen el doble de lo que tiene México, informó Bernd Rodhe en el Foro de Embajadores.

Más que solo ofrecer agua, energía y metros cuadrados en un parque industrial, es importante implementar tecnología avanzada como una gran oportunidad en México. Destacaron que los salarios bajos, ya no hacen a nadie competitivo, “eso no le interesa a nadie hoy en día, las empresas, los gobiernos y la sociedad no lo buscan, lo que buscamos es talento”.

Como parte del diagnóstico inicial, hay un déficit de capital humano especializado, en habilidades hay muchos, pero no los suficientes en las características que la industria necesita.

Lamentablemente, en sectores educativos la transformación de la digitalización dio puntos clave en estadística, como: “para aquellos que hoy en día están empezando su educación en el kínder en sistemas tradicionales, cuando terminen, 70% de los trabajos que la industria requiere, no van a ser los mismos que las capacidades con las que ellos terminaron la universidad, preparatoria o su carrera digital”, informó Bernd.

¿Qué hace falta?

Ante la realidad de la educación en México, informada por Bernd Rodhe, este manifestó que se necesita mayor flexibilidad en los sistemas educativos, así como la implementación de más programas de educación dual, como Alemania lo hace. En donde se están educando jóvenes, pero en paralelo están ya trabajando en las empresas.

En este tema, Wolfgang Dold, embajador Alemania en México y Jorge Pedro Aznar, Ministro Consejero de la Unión Europea en México, coincidieron. Por su parte, el secretario Ramón Alfaro, instó a la ex secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, ahora rectora de la Universidad Tecnológica de León, presente en el foro, a incentivar aún más la formación dual en Guanajuato.

"Las empresas alemanas ofrecen a sus trabajadores una perspectiva mucho más amplia que un simple trabajo. Muchas empresas tienen programas para conservar el medio ambiente. Además, cuentan con iniciativas para enfrentar la desigualdad en las comunidades que les rodean. Los inversionistas alemanes llegan a México y otros países con la idea de un contrato social. Buena formación, a través del sistema profesional-dual, seguridad social en la vejez en caso de enfermedad, incluso para las familias, salarios justos, así como oportunidades de ascenso”, explicó el embajador Wolfgang Dold.

Las empresas alemanas ocuparon el tercer lugar de inversión en México en el primer semestre de 2023. Estas empresas, se distinguen por sus compromisos a largo plazo, dijo el embajador de Alemania, “hay empresas que celebraron más de 100 años de instaladas en México”. Con ellas llega su cultura empresarial, con elementos importantes como fiabilidad, sostenibilidad y un alto compromiso social.

El atractivo de Guanajuato

Los ponentes europeos manifestaron que la ubicación estratégica de Guanajuato, al centro de México, es lo que más favorece a los inversionistas. Destacaron que en la entidad la mano de obra es eficiente y hábil, pero no suficiente para una atracción de inversiones en masa. El T-MEC es un tratado que facilita el comercio, sin embargo, para que las inversiones aumenten es importante que México firme el Acuerdo Global Modernizado antes de concluir el 2023.

El Acuerdo Global aborda temas prioritarios como la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad; la migración, la salud, la inflación y la seguridad alimentaria, así como la defensa del derecho internacional.

Bernd Rodhe explicó que, durante los próximos 5 años, las empresas que buscarán un lugar para instalarse se decidirán por zonas en las que puedan ser sustentables y sostenibles. En el caso de México, las energías limpias son poco accesibles ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le apuesta a los combustibles fósiles para su generación.