México ya tiene un Puerto 4.0, Nokia busca implementar esta tecnología en el país

León, Gto.- ¿Sabías que el primer puerto inteligente de México es el de Progreso ubicado en la península de Yucatán? Esto se debe a que en conjunto con Maersk, AT&T y NOKIA desplegaron toda una red privada inalámbrica LTE de grado industrial en la terminal de APM Terminals.

Local IT y OT, las tecnologías que llevan al universo 3D a tu empresa: en ITM 2023 las viviremos

Santiago Escalona, director estratégico de marketing para Nokia Networks, explicó en el marco del Industrial Transformation México –ITM 2023- a la OEM, que todo el puerto tiene cobertura con antenas 4.9G para brindar conectividad en un área que abarca alrededor de 11.5 hectáreas.

“Ya es un Puerto 4.0 y la necesidad es debido a que llegaban los buques y se conflictuaba quien entraba primero, las comunicaciones no eran en tiempo real, entonces cuando nosotros implementamos la digitalización fue lo primero que se resolvió, segundo, los contenedores de Maersk donde viene toda la mercancía dentro tenía una enorme interferencia de wifi, la señal wifi es buena para la casa pero no para la industria, en cambio con la red 4G que tiene en ese puerto y los equipos de radio funcionan perfectamente bien porque no hay interferencia con todo el metal de los contenedores”, indicó.

Local El secreto de WAGO: conectores sin tornillos en ITM 2023

Así es la evolución de Nokia

En el año 2016, la empresa NOKIA vendió la división de dispositivos móviles a una empresa finlandesa que se llama HMD, esta es la poseedora exclusiva del uso de la marca NOKIA en dispositivos móviles.

“Está empresa, diseña, manufactura, distribuye y comercializa todos los dispositivos móviles, es decir, nosotros ya no tenemos nada que ver con los dispositivos móviles que actualmente puedes adquirir en el mercado. El expertise de Nokia es en las redes de telecomunicaciones, nuestros clientes tradicionales son los operadores tanto fijos, móviles y convergentes, a ellos son quienes les vendemos un portafolio de telefonía fija, telefonía móvil llámese parte óptica, cables submarinos y también soluciones de software”, comentó Santiago.

A finales de febrero del año 2023, en el Mobile World Congress en Barcelona, España, realizan un relanzamiento del logotipo de la marca para enfatizar que NOKIA va estar orientado hacia el mercado B2B tanto empresarial como industria.

Ahora, su foco de mercado no solo son los operadores tradicionales sino también la industria como empresas armadoras de automóviles, fábricas envasadoras de alimentos y bebidas, sector logístico, minería, sector transporte, puertos conectados.

Local Elige Japón a México por su mano de obra especializada: JETRO en ITM 2023

NOKIA y la cuarta revolución

La Industria 4.0 y NOKIA han transformado la industria de las telecomunicaciones al fomentar una mayor competencia y dar forma a la nueva generación de internet móvil por que wifi es bueno para computadoras, equipos móviles, redes sociales, para jugar pero para 4G y 5G el enfoque es la industria.

Santiago Escalona informó que una empresa armadora de autos todo está cableado vs una planta armadora de autos con una red privada de misión crítica que ya está en 4G o 5G es un universo diferente, el sistema por el cual se maneja el radio es un espectro único que nadie más va estar manejando, no hay interferencias, no hay bajas de capacidad y el ancho de banda es muy alto y la latencia -tiempo que transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce-, es fundamental.

“Cuánto tarda el sistema nervioso en mandar la señal, dura de 12 a 14 segundos en el cuerpo humano, una red 5G perfectamente optimizada va a tardar de un milisegundo a cinco milisegundos, es más rápido que un ser humano, entonces en el caso de uso si quieres hacer una telemetría de una cantidad inmensa de sensores lo puedes hacer con una red 4G porque el sensor va a estar reportando una lectura de datos de un minuto a tres, sin embargo en la red 5G se está hablando de tiempo real”, indicó.

NOKIA, pasó de ser un fabricante de teléfonos a un proveedor de infraestructura de red de telecomunicaciones. Santiago Escalona dijo que Puerto Interior en Guanajuato -centro logístico y de negocios de clase mundial-, aún no cuenta con tecnología 4G o 5G pero es potencial para convertirse en estado de la industria 4.0.