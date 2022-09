Apoya Sophia Huett a la Guardia Nacional como organismo civil

León, Gto.- La secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett, aseguró que apoya a la Guardia Nacional como un organismo civil porque así lo establece la Constitución, pues en caso de que no opere así podría caer en un acto de inconstitucionalidad.

“La seguridad debe ser en el ámbito civil, así lo dice la Constitución, finalmente no es un tema de parecer o no, así lo dice la Constitución y cualquier acto de seguridad que no esté establecido en la Constitución por la autoridad correspondiente podría caer en un acto de inconstitucionalidad que a su vez abra la puerta a tema sensibles como ausencia de autoridad o procesos caídos porque no fue una instancia civil”, comentó.

Señaló que cada seis años se inventan fórmulas que no permiten que maduren algunos organismos de seguridad a veces por temas políticos.

Enfatizó que el 81% de las detenciones son por parte de las policías estatales o municipales y sólo el 8.1% son realizadas por la Guardia Nacional o Ejército Mexicano.

“Sin duda son fundamentales y necesarios, pero en Guanajuato lo hemos dicho de una manera muy clara, suman, pero no son instituciones subsidiarias, suman sin duda, obviamente hay espacios federales cuyo ámbito es de la federación y en la tarea de la seguridad pública han venido a ser grandes aliados, pero no es una labor subsidiaria”, agregó.

Aseguró que esta estrategia del gobierno federal no mermaría a la seguridad de Guanajuato ya que no dependen en la totalidad de la federación, pues se construye la seguridad desde lo local.

Esta declaración la dio la funcionaria luego de que la mañana de este viernes, el presidente de México pidiera a los gobernadores de oposición, específicamente del PAN, que si no estaban de acuerdo con la militarización del país se lo hicieran saber.

Sin embargo, en el mismo discurso aseguró que aunque no estén de acuerdo se va a llevar a cabo, pues primero está la seguridad de la ciudadanía.