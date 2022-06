Reconoce Sophia Huett aumento de homicidios en mayo

León, Gto.- La ciudad de León, cerró el mes de mayo con un total de 77 homicidios dolosos, convirtiéndolo en el mes más violento. Coincidentemente, en años anteriores ha sido el mes en el que el índice de asesinatos ha aumentado. Sophia Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, explicó que estos homicidios tienen sello del crimen organizado y no es por temas de inseguridad.

“Estos homicidios forman parte de la batalla que como país estamos librando contra el crimen organizado, contra intereses económicos mezquinos, en donde desafortunadamente el negocio es el narcomenudeo y en donde no se da una rivalidad competitiva, sino en una que provoca muerte, es importante comprender que no se da por temas de inseguridad, no es por un robo o por una agresión en contra de un ciudadano limpio de antecedentes”, dijo la funcionaria estatal.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Huett López, reiteró que la tendencia es la misma, los crímenes tienen que ver con la presencia de delincuentes de otros estados, divisiones internas entre los carteles, desencuentros entre grupos rivales e intentos de manejar otras zonas de operación. Agregó que las acciones institucionales continúan siempre presentes, siempre hay detenciones y aseguramientos.

Coincidencia en mayo

En el caso de León, el mes de mayo, siempre ha sido de los más violentos, en el año 2019, registró 52 homicidios; en 2020, 69; en 2021, 91 y en 2022, 76 asesinatos sin embargo, Sophia Huett, comentó que no hay patrones ni factores que atribuyan el repunte de muertes violentas.





“Ojalá pudiéramos tener patrones temporales de incrementos del crimen, en este caso en particular, se trata de una coincidencia, porque los factores son externos, no atribuibles a un cambio en el comportamiento de la ciudadanía local, sino, insisto en crimen organizado”. Finalizó.