Llama arzobispo de León a parar espiral de muertes

León, Guanajuato.- El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo un llamado para para el espiral de violencia tras el ataque de una familia en una colonia de la capital del calzado.

Cortés Contreras hizo un llamado a "está enfermedad que nos está destruyendo como sociedad" pues también afecta a la economía, al desarrollo de las comunidades, de las escuelas, la cultura y la salud".

"Es un ambiente violento donde no se trabaja en paz, no se tiene confianza de salir, no sé tiene respeto por la vida (...) Por la dignidad del ser humano y el llamamiento va a seguir siendo siempre el mismo, que paremos ese espiral de muerte, ese espiral que no nos lleva a nada", dijo.

Comentó que la situación que se vive en León es porque la violencia genera violencia y se convierte en una cultura y cuando eso pasa en la conciencia y en el conocimiento del ser humano pasan estos hechos.