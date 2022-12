Año nuevo: rituales, creencias y abundancia para el 2023

León Gto.- Se acerca el fin de año y ya sea por costumbre, creencias o diversión, los rituales y cábalas son realizados para recibir el año y atraer el amor, abundancia, dinero y éxito en los propósitos y proyectos próximos.

Julio César Frausto, quien ya cuenta con 31 años vendiendo todo tipo de artículos esotéricos en el mercado Aldama, explicó que la venta de los artículos para deshacerse de las malas vibras y atraer los buenos deseos y abundancia han aumentado en la última semana del año alrededor de un 30% de las ventas.

“La verdad estas fechas pasadas estaban un poco bajas por la situación y lo de la pandemia. Se ha empezado a ver un poco más de movimiento y esperamos que este año también así sea. Casi por lo regular en este caso de las veladoras y así se podría decir que está semana es buena para nosotros”, mencionó Julio César Frausto.

Aunque aseguró que las personas que suelen buscar amuletos y elementos para llevar a cabo las cábalas son muy variadas, ya que no se inclinan por alguna edad o género; además explicó que estas tradiciones pueden hacerse de manera personal o en compañía de las familias.

“Como ritual personal puede ser lo que es en vela, está el jabón de limpias y el jabón para suerte, este jabón de limpia es para ir quitando todo lo malo, hay una loción de la suerte para inciar el año también con suerte”, relató.

VELADORAS DE LA DIVINA PROVIDENCIA

Las veladoras de la Divina Providencia son de los elementos más populares en este fin de año, su significado es brindar de bendiciones de todo tipo a la persona que realiza el ritual, consiste en encenderlas cada primer día del mes que brinde salud, trabajo, la paz, armonía, alimento y techo, así como un acto de agradecimiento por el amparo de Dios hacia las familias.

“Con las 12 velas de colores siempre se va a empezar con la blanca, siempre va a ser la blanca, ya se continúa en febrero con la dorada, marzo la plata, abril con la morada, en mayo la amarilla, junio con la azul rey, julio la azul claro, agosto lar rosa, septiembre la de color rojo, en octubre la anaranjada, en noviembre la verde y en diciembre la de color cobre. Lo más importante es empezar con la blanca, las demás se pueden ir sustituyendo de mes dependiendo lo que busquemos”, explicó Julio César.

Además, este tipo de rituales poco a poco lo han ido adoptando las iglesias católicas, ya que a decir de Julio César, entre un 50 a un 75% de sus clientes ahora adquieren este tipo de veladoras en los diferentes templos de la ciudad, desde hace más de cinco años, en que también se comercializaron en la casa de Dios.





BORREGUITOS Y CUERNO DE LA ABUNDANCIA

Otro de los elementos que son muy populares son los famosos “Borregos de la abundancia”, mismos que además de adornar los hogares, tienen un significado mayor, ya que estos se colocan en las puertas. La tradición dicta que el borrego debe estar esponjoso, es decir, que refleje la abundancia y son considerados imanes de la buena suerte, la prosperidad y la estabilidad económica.

Mientras que el cuerno de la abundancia también suele colocarse en la casa o negocio, justo en el centro ya sea en la sala o en una mesa, para atraer también el dinero.

“Si todavía tenemos los amuletos del año anterior hay que desecharlo, todo lo que se vaya a tirar hay que echarlo para atrás, aventarlo atrás y no voltear, esto es para que no regrese nada malo, se tiene que hacer con los amuletos ya viejos, cuando ya se cargó y no nos ayuda ya para nada o sentimos que ya cumplió su propósito”, agregó.





MAÍZ



Otro de los amuletos que las personas adquieren constantemente al finalizar el año es el Maíz, este está en color dorado y tienen como principal propósito que no falte el dinero y el sustento en casas y negocios, aunque este tipo de productos en muchas ocasiones se ocultan a los clientes o familiares en las diferentes negocios y hogares.

AÑO CHINO

Uno de los productos que cambia año con año son los amuletos que hacen referencia al año chino, en este 2023 es el turno del conejo, mismo que suplantará al año del tigre que está por concluir.

AMULETOS Y MÁS RITUALES PARA ABUNDANCIA Y BUENA SUERTE

También en este fin de año se pueden conseguir inciensos, mirra y copal, que ayudan a prevenir daños, envidias, maldad, por mencionar algunos; también existen lociones en perfume o spray con la misma función, además de varitas, estas últimas se colocan en las cuatro esquinas de la casa o negocio para purificar, sanar y realizar limpias.





LAS CÁBALAS MÁS COMUNES

Entre los rituales y supersticiones más comunes son las 12 uvas, que consiste en cada campanada comer una uva pensando en un deseo, mismas que representan un mes del año.

Además, se cree que empezar el año con el pie derecho o apoyarte sobre tu pie al inicio del año, da la entrada al año nuevo y atraerá buena suerte durante los próximos 365 días; la ropa interior en color rojo y amarillo, para atraer el amor y el dinero respectivamente.

El sacar las maletas a la calle como una forma de asegurar el viaje anhelado, consiste en salir a la calle con las maletas o valijas y dar una vuelta a la cuadra, según las creencias entre más largo sea el camino con las maletas, más lejos se viajará.

Barrer hacia afuera o arrojar agua a la calle, es una de las recomendaciones que los amantes de estos rituales ofrecen para generar limpieza, se debe realizar una limpieza profunda en la casa el 31 de diciembre y deshacerse de lo que ya no sirve para dejar espacio para todo lo bueno que viene en el año. Es necesario barrer desde el interior de la casa con dirección a la puerta principal, para expulsar toda la negatividad acumulada durante el año, hay quienes incluso tiran la escoba una vez que terminaron con la limpieza. Mientras que el arrojar agua a la calle con el fin de expulsar las malas vibras y purificar el sitio.

Existe la tradición de comer lentejas para así despedir el año con este platillo y atraer la buena suerte, abundancia y riqueza.

También se cree que antes de la cena se escribe una nota con propósitos y buenos deseos que quieres lograr o cumplir durante el próximo año, una vez que suenen las campanas y se reciba al año nuevo este papel debe quemarse y las cenizas deben caer sobre la copa de Champagne y posteriormente beberla, sin embargo, hay quienes solamente queman la lista de deseos y lanzan sus cenizas al viento.

El dejar las ventanas abiertas del día 31 en la noche durante la cena, anillo de oro en una copa de Champagne representa duración y estabilidad en tus relaciones, son algunos otros rituales que los creyentes suelen realizar para dar la bienvenida al Año Nuevo. ¿Qué otros rituales conoces?