Anhelos para un nuevo año

León, Gto.- Los leoneses anhelan un mejor año, miran al 2021 con nuevos horizontes, con mejores puestos de trabajo, buenas ventas en sus negocios, el regreso a clases presenciales, el fin de la pandemia de la Covid-19, tener estabilidad y progresar en sus relaciones familiares.

FIN A LA PANDEMIA

Raúl Mauricio Roldán, de la colonia Valle del Maguey desea “que tengamos paz, alegría, que se acabe la pandemia que tenemos ahorita actualmente y que todos tengamos trabajo entrando para el año 2021, más armonía en mi familia y tener trabajo que es lo más importante”.

Quiere ver a sus compañeros

Luz María Ramírez, de Santa Rita de los Naranjos desea volver a ver a sus compañeros en el aula de clase “deseo salud, trabajo y unión familiar, sí deseo que las clases vuelvan a ser presenciales porque esta modalidad creo que a la mayoría nos tiene bastante sacados de onda y no se aprovecha como debería”.

Valorar en nuestro trabajo y cuidar el medio ambiente

Martha Rayas tiene su papelería en la colonia “a pesar de que hemos tenido muchos problemas en este año, pienso que esto nos ha servido también para ir mejorando la situación y ver cómo podemos salir adelante, nos pusimos a reflexionar todo los cuidados que debemos de tener, que tenemos que cuidar el medio ambiente porque pues también depende de ello muchas enfermedades. Este virus del Covid que se vino a raíz de algunas costumbres que teníamos con nuestras alimentaciones; hay que saber valorar lo que tenemos, nuestro trabajo...nos visualizamos ya sobre todo los negocios abiertos, siento que la situación económica va a mejorar porque la verdad el presidente sí ha hecho cosas buenas y eso nos va a beneficiar a la larga y en el siguiente año”.

Desea un mejor puesto de trabajo

Para Juan José Montes quien es almacenista y colono de Brisas de San Nicolás, el año 2021 “va a ser un poco difícil por la situación de la pandemia, por la cuestión económica porque los trabajos aún no retoman lo que se supone debería ser la normalidad… va a ser más difícil acoplarnos a este nuevo mundo con la pandemia, como todo trabajador quisiera subir de puesto… a la industria automotriz dice la prensa que no le fue tan mal este 2020, pero todos modos las ventas bajaron mucho y han despedido a muchas personas; yo fui uno de los afortunados que no despidieron”.