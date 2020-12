La Fiera tendrá problemas y la elección la ganará una mujer

León, Gto.- Los naipes se barajaron y se pusieron sobre la mesa y con ello se conocieron las predicciones de los próximos 365 días, la tarotista Mayra Flores Velasco, quien en diciembre de 2019 predijo que el equipo de futbol León obtendría su octava estrella en diciembre de 2020, en esta ocasión no tiene buenos augurios para la Fiera.

De acuerdo a Mayra, la presidencia municipal de León la ganará una mujer y será hasta el segundo semestre del año que la situación de salud y económica mejore.

Sobre la pandemia del Covid-19, las cartas interpretadas por la voz de Mayra, “hay situaciones que van a estar con mucha tristeza; la pandemia no es una situación que se vaya a terminar de manera inmediata y también mucho rezago”.

“En la cuestión de salud la situación no está como muy buena todavía, hay mucha preocupación, mucho de quedarse en casa todavía, todavía falta tiempo” dijo la tarotista.

En la cuestión económica la situación, según las carta estará ralentizada. “Se tienen que tomar muchas decisiones, hay mucha incertidumbre todavía por cómo se va a manejar, van a estar un poco detenidas las cosas en cuanto a la situación del dinero, hay que trabajar demasiado, mucho esfuerzo para que se pueda conseguir lo que de verdad se quiere, lo bueno del asunto es hacer el esfuerzo… está muy tardado el asunto pero va a ver movimientos, se va a generar muchísimo después, no será de manera inmediata, eso va a ser bastante tardado”, comentó Mayra.

A nivel nacional, “no hay mucho avance”, dijo la también terapeuta holística.

Contención de la pandemia, hasta segundo semestre

La tarotista comentó a la par que acomodó las cartas comentó viene una situación complicada en los primeros meses del año “habrá algunas situaciones que van a favorecer para el segundo semestre del año, entonces empezará a ver un avance, ya la salida a la pandemia, muchos muertos todavía se vienen, no es algo que se haya eliminado en este momento, sino que todavía se ven fallecimientos y cosas fuertes durante el primer semestre del año, para el segundo ya se ve como una relajación, más tranquilo, las cosas se van a ir normalizando y ya no va a ver tanto conflicto”.





EN EL PAÍS

Sobre el actual gobierno que tiene México destacó que “logra equilibrarse muy poquito finalmente hay cosas que se están cayendo, que no son positivas o buenas para la población o para el gobierno, se tiene mucha tranquilidad, no hay conflictos… pero el liderazgo del presidente está cayendo y está preocupado por eso… ha habido movimientos, noticias negativas, mucha desinformación, mucha situación negativa en ese aspecto. En la conclusión se ve que se va a componer un poquito, pero no se ve una situación muy favorable”.





COMICIOS

Otra consulta fue sobre cómo vienen las elecciones para el año entrante. “Habrá justicia… se vislumbra una fémina como la ganadora; hay mujeres y hombres pero todavía está más oscuro el hombre, que la mujer; la mujer como que puede cumplir más sus sueños y lo que quiere, entonces va a ser una mujer quien gane las elección municipal en León… la situación se va inclinar hacia ella”, afirmó la tarotista.





LA FIERA

Pese a que el León es el actual monarca del futbol mexicano, la tarotista no ve a la fiera alzar la novena copa de la Liga MX; al contrario, ve situaciones complicadas dentro del equipo esmeralda. “Habrá mucha incertidumbre, hay negatividad, se tienen que esforzar demasiado, tienen que poner un objetivo muy claro y no lo están haciendo, a la mera hora habrá cambios, yo no los veo como campeones otra vez, les va a costar mucho trabajo”.

Explicó que el futuro para el cuadro local los muestra como últimos, “de ya casi llego; pero en esta ocasión están confiados en hubo cosas buenas y no se mortificarán pero a la mera hora, las cosas van a dar vueltas”.

El 31 de diciembre de 2019 El Sol de León publicó la predicciones de Mayra Flores, en ellas se destacó que la lectora de cartas veía a La Fiera lograr el octavo campeonato, en diciembre de 2020. El 13 de diciembre de 2020, el León hizo realidad las visiones.