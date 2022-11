Ana Lago de visita en el FIG 2022

León, Gto. (OEM-Informex).- Por segundo año consecutivo Ana Lago, la gimnasta regiomontana, primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística y participante del programa televisivo Exatlón visitó el Festival Internacional del Globo.

“Este año no voy a volar, lo voy a vivir de una manera diferente, el año pasado estuve en las alturas y me encantó la experiencia. Esta vez verlo y vivirlo desde acá abajo, ver cómo se preparan los globos y despegan me gustó mucho”, comentó en su visita.

EL FIG DE SUS FAVORITOS

Compartió que estar en el FIG le emociona mucho y que siempre que tenga la oportunidad de estar presente lo hará.

Su visita la realizó junto a su hermano, ambos aprovecharon el tiempo para grabar TikTok, que pronto veremos en las redes la deportista. Invitó a su hermano pues a los dos les encanta bailar y aprovechar el cielo, los globos, la luz, todo está perfecto para realizar contenido digital.

FELIZMENTE CASADA

A cuatro meses de haber contraído nupcias, ceremonia que se transmitió en cadena nacional comentó que se siente feliz, de haber tomado la mejor decisión de su vida que esta ocasión no la pudo acompañar su esposo Alejandro Santba por cuestiones de trabajo.

EMPRESARIA

Ana platicó que toda su energía está en su etapa como empresaria, anunció que en breve lanzará su “Merchant”, su marca de ropa, de venta en línea a petición de todos sus seguidores que le pedían artículos de ella para que los pudieran adquirir “estoy feliz es un gran proyecto”.

MÁS COMPETENCIAS

Sobre su participación en el reality Exatlón México, aseguró que es una gran oportunidad para cualquier deportista para crecer y conectar con la gente. Sobre la nueva temporada apuntó estar feliz de ver talentos que se la rifan como en todas las edciones.

Acerca de recibir invitación para participar en otro reality show, aseguró que sí lo haría, pero por el momento está enfocada en otros proyectos, otras metas que le piden apartarse de los realities para hacer al 100 % bien las cosas, pero en un futuro aclaró que no se negaría a participar.