Amplía Ale Gutiérrez apoyos para policías fallecidos o con alguna discapacidad

Irapuato, Gto. (OEM). En un emotivo evento en la ciudad de León, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció la ampliación del plan de previsión social destinado para apoyar a las familias de los policías que perdieron la vida o sufrieron discapacidades mientras cumplían con su deber.

Local Presenta Diego Sinhue el Plan Estatal de Desarrollo 2050, la visión del futuro de Guanajuato

Explicó que este plan, que será presentado ante el Ayuntamiento para su estudio y aprobación, tiene como objetivo principal proporcionar becas, apoyos educativos, útiles escolares y cursos de verano para los hijos de los policías fallecidos y los oficiales con alguna discapacidad.

La presidenta Alejandra Gutiérrez resaltó la valentía y sacrificio diario de los policías de León, quienes arriesgan sus vidas para servir y proteger a la comunidad.

“Tenemos ya listo para presentar y en Desarrollo Institucional ya tienen el documento para las prestaciones de previsión social, en donde a todos nuestros compañeros que hayan perdido la vida por jugarséla por León, sus familias van a tener becas aseguradas para sus hijos de primaria, secundaria, también apoyo para útiles y cursos de verano, porque no podemos dejarlos solos; si ustedes han dado todo por nosotros, nosotros no podemos hacer como que no vemos; si ustedes nos cuidan a nosotros, nosotros tenemos la obligación de cuidar la familia de ustedes”, destacó la presidenta municipal.

Francisco Meza / El Sol de León

Alejandra Gutiérrez lamentó el fallecimiento de agentes policíacos en el cumplimiento de su deber, por lo que enfatizó la importancia de brindar apoyo y reconocimiento a sus familias.

Además, durante la ceremonia, se entregaron distintos reconocimientos a los policías destacados y 30 elementos fueron galardonados con "Alas de Plata" por acciones heroicas que contribuyeron a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, 15 policías fueron reconocidos por su larga trayectoria en la Secretaría de Seguridad, con hasta 30 años de servicio.

Además, 100 elementos recibieron ascensos de grado por su competencia, dedicación y constancia en la carrera policial.

El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, felicitó a todos los policías y destacó el orgullo que representa ser parte de la corporación de León. Resaltó la pasión y el compromiso que caracterizan a los agentes de policía, quienes demuestran su amor por la profesión día a día al servicio de la comunidad.

Local Asegura Ale Gutiérrez detención de células delictivas que dejaron cabezas humanas en diferentes puntos de León

Durante el evento, se recordaron las historias de los 10 policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante la administración actual. Entre ellos, se mencionó a Alejandro, del K9, quien se destacaba por su entusiasmo y dedicación al trabajo. También se honró la memoria de otros valientes como el Bronce y Ángel, cuyos actos de heroísmo y sacrificio son un ejemplo para toda la corporación.

Alejandra Gutiérrez destacó que no solo reconoce el valor y la dedicación de los policías de León, sino que también refleja el compromiso de la administración municipal con el bienestar de sus servidores públicos y sus familias.